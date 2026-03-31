Paixão de Cristo do Eusébio terá participação de Solange Almeida
Tradicional espetáculo religioso traz novidades na edição de 2026, incluindo ampliação do elenco e da capacidade de público.
Com participações especiais, mais estrutura e expectativa de ampliação do público, a Paixão de Cristo do Eusébio será encenada nesta quinta (2) e sexta (3), às 19h, no espaço Eusebelém.
O local, instalado no Núcleo de Artes, Educação e Cultura Aloísio Bruno (Naec), em Eusébio, foi reformulado neste ano e passa a comportar até 10 mil pessoas por noite.
Contando o público que assiste ao espetáculo nas áreas externas, que estarão com telão exibindo a Paixão de Cristo, a expectativa é de 15 mil espectadores a cada apresentação, totalizando 30 mil.
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Elenco reúne convidados e artistas locais
No elenco, nomes convidados e artistas locais dão vida à encenação religiosa tradicional. Regiane Alves, por exemplo, será a intérprete de Maria. Já Jesus será vivido por Felipe Diógenes.
Completam o elenco principal Luis Costa (Pôncio Pilatos), Erica Cardoso (Cláudia, esposa de Pilatos), e João Gabriel Gomez (Jesus aos 12 anos). Como novidade, está a presença de nomes da música no espetáculo.
Na sexta-feira (3), por exemplo, a Paixão de Cristo terá participação especial da cantora Solange Almeida. A montagem também terá presença da cantora portuguesa Yasy.
No total, a Paixão de Cristo do Eusébio é realizada a partir da ação de cerca de dois mil profissionais, incluindo atores, figurantes, técnicos e produção.
Além das novidades no elenco e na estrutura do Eusebelém, a encenação religiosa segue ressaltando a essência da fé cristã. Neste sentido, a proposta artística da edição de 2026 tem os milagres de Jesus como fio condutor da narrativa.
Paixão de Cristo do Eusébio
- Quando: quinta (2) e sexta (3), às 19h;
- Onde: Eusebelém (av. Eusébio de Queiroz, 4600 - Centro, Eusébio - CE);
- Gratuito.
- Mais informações: @prefeituradeeusebio