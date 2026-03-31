Paixão de Cristo do Eusébio terá participação de Solange Almeida

Com participações especiais, mais estrutura e expectativa de ampliação do público, a Paixão de Cristo do Eusébio será encenada nesta quinta (2) e sexta (3), às 19h, no espaço Eusebelém.

O local, instalado no Núcleo de Artes, Educação e Cultura Aloísio Bruno (Naec), em Eusébio, foi reformulado neste ano e passa a comportar até 10 mil pessoas por noite.

Contando o público que assiste ao espetáculo nas áreas externas, que estarão com telão exibindo a Paixão de Cristo, a expectativa é de 15 mil espectadores a cada apresentação, totalizando 30 mil.

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Elenco reúne convidados e artistas locais

No elenco, nomes convidados e artistas locais dão vida à encenação religiosa tradicional. Regiane Alves, por exemplo, será a intérprete de Maria. Já Jesus será vivido por Felipe Diógenes.

Completam o elenco principal Luis Costa (Pôncio Pilatos), Erica Cardoso (Cláudia, esposa de Pilatos), e João Gabriel Gomez (Jesus aos 12 anos). Como novidade, está a presença de nomes da música no espetáculo.

Legenda: A atriz Regiane Alves será a intérprete de Maria e Jesus será vivido por Felipe Diógenes na encenação. Foto: Fábio Araújo / Divulgação.

Na sexta-feira (3), por exemplo, a Paixão de Cristo terá participação especial da cantora Solange Almeida. A montagem também terá presença da cantora portuguesa Yasy.

No total, a Paixão de Cristo do Eusébio é realizada a partir da ação de cerca de dois mil profissionais, incluindo atores, figurantes, técnicos e produção.

Legenda: Milagres de Jesus guiam edição de 2026 da Paixão de Cristo do Eusébio. Foto: Fábio Araújo / Divulgação.

Além das novidades no elenco e na estrutura do Eusebelém, a encenação religiosa segue ressaltando a essência da fé cristã. Neste sentido, a proposta artística da edição de 2026 tem os milagres de Jesus como fio condutor da narrativa.

Paixão de Cristo do Eusébio