Papa Leão XIV diz que Deus rejeita a oração de líderes que fazem guerra

O papa Leão XIV disse, neste domingo (29), que Deus rejeita a oração de quem faz a guerra e que Jesus não pode ser usado para justificar os conflitos. A declaração foi feita durante missa realizada na Praça São Pedro, no Vaticano, que foi acompanhada por cerca de 40 mil fiéis.

A data marca a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, que dá início à Semana Santa e antecede a Páscoa. O pontífice não citou diretamente nenhum líder mundial, mas a fala foi feita em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, conflito que o papa classificou como "atroz".

"Este é o nosso Deus: Jesus, Rei da paz. Um Deus que rejeita a guerra, que ninguém pode usar para justificar a guerra, que não escuta mas rejeita a oração de quem faz a guerra", afirmou Leão XIV, durante a homilia.

Polícia de Israel impede celebração de Domingo de Ramos

Leão XIV também fez um apelo por cristãos do Oriente Médio que não podem viver plenamente os ritos da Semana Santa por "sofrem as consequências de um conflito atroz".

Neste domingo, o cardeal Pierbattista Pizzaballa e o padre Francesco Ielpo foram impedidos de celebrar a missa de Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, pela polícia israelense. A informação foi divulgada em comunicado conjunto pelo Patriarcado Latino de Jerusalém e Custódia da Terra Santa.

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"No início da Semana Santa, estamos mais do que nunca unidos em oração aos cristãos do Oriente Médio, que sofrem as consequências de um conflito atroz e, em muitos casos, não podem viver plenamente os Ritos destes dias santos. Precisamente enquanto a Igreja contempla o mistério da Paixão do Senhor, não podemos esquecer quantos hoje participam de forma real no seu sofrimento", afirmou o papa.