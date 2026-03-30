Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa (2), no Ceará
Medida garante funcionamento das atividades essenciais.
O governador Elmano de Freitas decretou, nesta segunda-feira (30), ponto facultativo para os servidores e empregados públicos do Estado na quinta-feira santa (2), em "respeito à tradição e fé cristãs". A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).
Segundo o chefe do Executivo estadual, o decreto assegura o funcionamento das atividades essenciais à população, em áreas como saúde, segurança pública, abastecimento d’água, entre outras.
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Veja a publicação:
"Informo aos cearenses que decretei ponto facultativo na próxima quinta-feira, 2 de abril, em respeito à tradição e fé cristãs. Momento de reflexão e oração pelas famílias do nosso Ceará e do país. O decreto, que será publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, garante o funcionamento dos serviços essenciais aos cidadãos, como segurança pública, saúde e abastecimento d’água, entre outros.", disse Elmano em publicação nas redes sociais.