Ator e dublador Clécio Souto é hospitalizado após publicar despedida nas redes sociais

O ator e dublador Clécio Souto, 59 anos, preocupou fãs e amigos ao postar uma mensagem com tom de despedida nas redes sociais. A publicação foi feita na manhã desse domingo (29).

Conhecido por dar voz a diversos personagens marcantes, como Castiel, de "Supernatural", e Capitão América, Clécio agradeceu o carinho do público e dos colegas de dublagem, mas afirmou que não estava bem.

"A todos que me apoiaram, curtiram meus trabalhos e me transmitiram tanto carinho, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos", iniciou Clécio. "Obrigado à dublagem e a todos os profissionais que sempre foram muito gentis e amáveis comigo. Obrigado por me acolherem e por todas as oportunidades".

Em seguida, ele desabafa: "Estou indo embora pois está doendo muito continuar aqui. A solidão, a tristeza e as dívidas (Estava trabalhando muito pouco) estão me consumindo. Nunca fui feliz, mas disfarcei bem", lamentou.

Confira a publicação

Reação do público

Pelas redes, muitos colegas de trabalho e seguidores menifestaram carinho e positividade ao dublador. "Clécio, todos nós te Amamos. Deus te Ama", disse Marcos Ribeiro, a voz do Homem de Ferro.

"Clécio, meu amigo, não faça uma cousa dessas! Você é um cara especial, novo, bonito, talentoso e muito querido por todos", comentou o também dublador Nizo Neto.

Guilherme Briggs, voz do Buzz Lightear (Toy Story), disse que entrou em contato com Clécio para ajudá-lo. "Deixei mensagem e áudio no whatsapp dele, eu falei que todos nós podemos nos unir e ajudar ele no que precisar sempre. Que Deus não permita, que ele esteja bem por favor", afirmou.

Horas depois, pessoas próximas ao ator confirmaram que ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a um hospital no Rio de Janeiro.

"Vamos agora focar em ver o que ele precisa pra poder ajudar no que pudermos", explicou um amigo pelos comentários da postagem original.

Quem é Clécio Souto?

Clécio Souto iniciou na dublagem em 1991 e de lá para cá acumulou diversos trabalhos relacionados à voz. Além de dublador, ele também é locutor, ator e ex-diretor de dublagem.

O artista é a voz brasilera de diversos atores, como Chris Evans, James Franco e Jared Leto. Ele também foi locutor oficial do canal infantil Gloob de 2012 a 2022.

Clécio também trabalhou em animações memoráveis, como "O Espanta Tubarões", interpretando Lenny. Em agosto de 2024, ele fez uma publicação celebrando 33 anos de carreira.

"Agradeço aos que acreditaram em mim, aos que me deram tantas oportunidades e aos que me apoiam e curtem o meu trabalho. Muito obrigado”, escreveu, na época.