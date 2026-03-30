Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ator e dublador Clécio Souto é hospitalizado após publicar despedida nas redes sociais

Artista é a voz brasileira do Capitão America e Castiel, de "Supernatural".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:52)
Zoeira
Homem de cabelo castanho claro, barba bem cuidada, olhando sério para a câmera, usando camisa azul claro e óculos escuros pendurados na camisa, em ambiente indoor bem iluminado.
Legenda: Segundo amigos, ele foi socorrido para uma unidade de saúde e passa bem.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator e dublador Clécio Souto, 59 anos, preocupou fãs e amigos ao postar uma mensagem com tom de despedida nas redes sociais. A publicação foi feita na manhã desse domingo (29).

Conhecido por dar voz a diversos personagens marcantes, como Castiel, de "Supernatural", e Capitão América, Clécio agradeceu o carinho do público e dos colegas de dublagem, mas afirmou que não estava bem.

"A todos que me apoiaram, curtiram meus trabalhos e me transmitiram tanto carinho, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos", iniciou Clécio. "Obrigado à dublagem e a todos os profissionais que sempre foram muito gentis e amáveis comigo. Obrigado por me acolherem e por todas as oportunidades".

Em seguida, ele desabafa: "Estou indo embora pois está doendo muito continuar aqui. A solidão, a tristeza e as dívidas (Estava trabalhando muito pouco) estão me consumindo. Nunca fui feliz, mas disfarcei bem", lamentou.

Confira a publicação

Reação do público

Pelas redes, muitos colegas de trabalho e seguidores menifestaram carinho e positividade ao dublador. "Clécio, todos nós te Amamos. Deus te Ama", disse Marcos Ribeiro, a voz do Homem de Ferro.

"Clécio, meu amigo, não faça uma cousa dessas! Você é um cara especial, novo, bonito, talentoso e muito querido por todos", comentou o também dublador Nizo Neto.

Guilherme Briggs, voz do Buzz Lightear (Toy Story), disse que entrou em contato com Clécio para ajudá-lo. "Deixei mensagem e áudio no whatsapp dele, eu falei que todos nós podemos nos unir e ajudar ele no que precisar sempre. Que Deus não permita, que ele esteja bem por favor", afirmou.

Horas depois, pessoas próximas ao ator confirmaram que ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a um hospital no Rio de Janeiro.

"Vamos agora focar em ver o que ele precisa pra poder ajudar no que pudermos", explicou um amigo pelos comentários da postagem original.

Quem é Clécio Souto?

Clécio Souto iniciou na dublagem em 1991 e de lá para cá acumulou diversos trabalhos relacionados à voz. Além de dublador, ele também é locutor, ator e ex-diretor de dublagem.

O artista é a voz brasilera de diversos atores, como Chris Evans, James Franco e Jared Leto. Ele também foi locutor oficial do canal infantil Gloob de 2012 a 2022.

Clécio também trabalhou em animações memoráveis, como "O Espanta Tubarões", interpretando Lenny. Em agosto de 2024, ele fez uma publicação celebrando 33 anos de carreira.

"Agradeço aos que acreditaram em mim, aos que me deram tantas oportunidades e aos que me apoiam e curtem o meu trabalho. Muito obrigado”, escreveu, na época.

Assuntos Relacionados
Homem de cabelo castanho claro, barba bem cuidada, olhando sério para a câmera, usando camisa azul claro e óculos escuros pendurados na camisa, em ambiente indoor bem iluminado.
Zoeira

Ator e dublador Clécio Souto é hospitalizado após publicar despedida nas redes sociais

Artista é a voz brasileira do Capitão America e Castiel, de "Supernatural".

Redação
Há 45 minutos
Zoeira

Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Solange? Vote em quem deve sair no paredão

O participante escolhido pelo público vai deixar a casa na terça-feira (31).

Redação
30 de Março de 2026
Zoeira

Veja como foi a formação do 12º paredão do BBB 26 neste domingo (29)

O programa está no 'modo turbo' e a edição não contou com a Prova Bate e Volta.

Redação
29 de Março de 2026
Ana Paula fazendo pose.
Zoeira

Dividido pela líder Ana Paula, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Redação
29 de Março de 2026
Print da prova.
Zoeira

Ana Paula vence a 12ª prova do líder do BBB 26

Esta é a segunda vitória consecutiva da jornalista na competição.

Redação
29 de Março de 2026
Grazi Massafera e Murlo Benício participaram do
Zoeira

Murilo Benício surpreende ao definir sua relação com Grazi Massafera

O ator fez um discurso ao receber o prêmio de Melhor Ator de Novela.

Redação
29 de Março de 2026
Duas mulheres discutem em pé na área interna de uma casa com cozinha ao fundo. Uma delas, à esquerda, usa vestido verde estampado e tem o cabelo preso com um elástico lilás, enquanto a outra, à direita, veste boné preto, blusa dourada sem mangas e calça escura. Elas estão frente a frente, com expressões sérias, em um ambiente com mesa longa, cadeiras e armários coloridos ao fundo.
Zoeira

'Espraguejar'? Entenda significado de termo usado por Solange em briga com Ana Paula no BBB 26

A forma como a sister falou, no entanto, não está correta.

Redação
29 de Março de 2026
Apresentadora Patrícia Abravanel sorridente em estúdio de programa de televisão, com cenário iluminado ao fundo e o logotipo ‘Show do Milhão’ em destaque.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (29/3)?

O game show comandado por Patrícia Abravanel promete emoção com perguntas que valem até um milhão de reais.

Redação
29 de Março de 2026
Participante atendeu o Big Fone dourado e garantiu poder de indicar um participante.
Zoeira

BBB 26: Milena atende o Big Fone e irá emparedar um participante

Ação irá definir um dos emparedados da berlinda deste domingo (29).

Redação
29 de Março de 2026
Momento do resultado do paredão em que alberto cowboy foi eliminado.
Zoeira

'Rala, Cowboy': Tadeu cita Bial em discurso de eliminação no BBB 26

Alberto Cowboy foi eliminado neste domingo (29).

Redação
29 de Março de 2026
Homem de meia-idade, com cabelos escuros e grisalhos e barba por fazer, sorri enquanto olha para alguém fora do enquadramento. Ele veste uma camiseta preta e um cordão com credencial no pescoço. Ao fundo, há outras pessoas e elementos de um ambiente interno, possivelmente um estúdio ou casa com iluminação artificial.
Zoeira

1ª eliminação da 'semana turbo' do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Cowboy, Boneco e Jordana competiram pela preferência do público.

Redação
29 de Março de 2026
Reality entrou no modo turbo nessa semana.
Zoeira

Big Fone vai tocar na tarde deste domingo (29) no BBB 26

Programa ainda terá Prova do Líder e formação de paredão na noite de hoje.

Redação
29 de Março de 2026
Veterano foi indicado ao paredão pela rival, a jornalista Ana Paula Renault.
Zoeira

Alberto Cowboy é o décimo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
29 de Março de 2026
Três participantes do BBB 26 discutem dentro de um quarto decorado com luzes azuis e temática espacial. À esquerda, um homem sentado usa boné preto e branco e gesticula com a mão enquanto fala. À direita, duas mulheres estão em pé; uma delas aponta o dedo para o homem, com expressão irritada, enquanto a outra observa a discussão com semblante sério. Ao fundo, há camas, almofadas e objetos pessoais espalhados pelo quarto.
Zoeira

BBB 26: Samira e Juliano voltam a discutir após desentendimento sobre louça suja

"Mimada" e "idiota" foram alguns dos xingamentos trocados pelos dois.

Redação
29 de Março de 2026
foto de Amalia Thereza da Silva, conhecida como Vó da Pomba
Zoeira

Morre Amalia Thereza, a 'Vó da Pomba', aos 96 anos

Idosa fazia sucesso nas redes com vídeos ao lado da família.

Redação
29 de Março de 2026
milena, do bbb 26, durante castigo do monstro.
Zoeira

Após suspensão, Castigo do Monstro é retomado e encerrado neste domingo (29)

Ana Paula e Milena cumpriram o desafio no BBB 26. Fim do castigo gerou treta entre a jornalista e Solange Couto.

Redação
29 de Março de 2026
Retrato de Leandro, sorrindo, com o cabelo amarrado, usando blusa azul marinho e em frente a fundo amarelo.
Zoeira

Enquete BBB 26: brother pode ser o eliminado no 11º paredão com quase 60% dos votos

Escolhido pelo público vai deixar a casa neste domingo (29).

Redação
29 de Março de 2026
Imagem dos participantes se preparando para a Prova do Líder na casa do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Que horas começa a Prova do Líder no BBB 26 neste domingo (29/03)?

Após a dinâmica, já será realizada a formação do paredão.

Redação
29 de Março de 2026
Ana Paula e Boneco conversaram sobre a formação do Paredão durante a festa.
Zoeira

Ana Paula revela voto de Solange a Boneco no BBB 26: 'Poderia ter te tirado'

Em conversa, sister diz que Boneco poderia ter escapado do Paredão.

Redação
29 de Março de 2026
Imagem do apresentador do Big Brother Brasil 26, Tadeu, para ilustrar matéria sobre que horas começa o BBB.
Zoeira

Que horas começa o BBB 26 neste domingo (29/03)?

O programa será dividido em duas partes.

Redação
29 de Março de 2026