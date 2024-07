Tichina Arnold, a 'mãe do Chris', conhece dubladora Guilene Conte e aprende vaia cearense; assista

A atriz Tichina Arnold, conhecida pela personagem Rochelle, foi o grande destaque do Sana 2024. Nesse domingo (14), a "mãe do Chris" atendeu fãs e imprensa no Centro de Eventos do Ceará. Na feira geek, ela teve o primeiro encontro com a dubladora Guilene Conte — voz oficial da americana no Brasil.

"O encontro! Maravilhosa! Momento lindo da minha vida!", escreveu Guilene Conte em publicação no Instagram.

Veja encontro:

Em coletiva de imprensa, Tichina interagiu com Rochelle. A dubladora chegou a atuar ao lado da americana com a famosa frase da personagem: "Meu marido tem dois empregos!".

Ainda no encontro com os jornalistas, Tichina Arnold teve aula da famosa "vaia cearense".

Veja aula de vaia cearense:

Filha de Tichina acompanhou mãe no Brasil

Legenda: Tichina ao lado da filha Alijah Kai no palco do Sana Foto: Reprodução/Instagram

Tichina Arnold não veio sozinha para Fortaleza. Ela estava com a irmã, Zenay R. Arnold, e a filha, a cantora Alijah Kai.

Juntas, eles almoçaram em alguns restaurantes de Fortaleza e até passearam pelo calçadão da Praia de Iracema.