Homem que perseguiu Jennifer Aniston aparece seminu em tribunal

Uma das atrizes mais famosas de Hollywood, Jennifer Aniston enfrenta um desafio: a presença de um suposto perseguidor na vida e rotina da artista. O caso ganhou mais um capítulo na última quinta-feira (8).

Acusado de perseguição e vandalismo, Jimmy Wayne Carwyle, de 48 anos, compareceu ao tribunal de modo, no mínimo, inusitado. Ele foi vestido apenas com um cobertor enrolado no corpo após ser detido por ter invadido a propriedade de Aniston atravessando o portão com um veículo.

O caso envolvendo o automóvel ocorreu na segunda-feira (5), de acordo com o jornal britânico Metro. Na ocasião, um segurança “deteve o suspeito”, descrito como um homem branco na casa dos 70 anos, até a chegada dos policiais. O homem foi detido sem incidentes.

Conforme matéria da CNN Brasil, Carwyle também foi acusado de assediar a atriz entre 1º de março de 2023 e 5 de maio deste ano. Supostamente, ele enviou repetidamente e-mails, mensagens de voz e mensagens em mídia social não-solicitados.

Júri de saúde mental

Durante o processo, foi decidido que Jimmy deveria passar por um júri de saúde mental para determinar se ele é competente para enfrentar as acusações. Na ocasião, ele não falou nada.

Filha dos atores Nancy Dow e John Aniston, Jennifer Aniston começou a carreira de atriz em 1987 no filme "Mac and Me", aparecendo com um papel não creditado.

Depois que a carreira cresceu com sucesso na década de 1990, sobretudo em virtude do protagonismo na série Friends, a americana se manteve uma figura pública conhecida e estabeleceu-se como uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood.