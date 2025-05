Dia das Mães dos famosos: veja principais homenagens nas redes sociais

Uma das datas mais especiais do ano, o Dia das Mães movimenta as redes sociais neste domingo (11). Entre os famosos, diversas homenagens celebram a maternidade, seja com relação às próprias mães ou às companheiras de vida.

Nícolas Prattes comemora a data dos dois jeitos. O ator global prestou tributo tanto à mãe, Giselle, quanto à esposa, Sabrina Sato.

Ele escreveu em uma publicação: "Duas mães transformaram minha vida. Uma me ensinou a ser quem sou. A outra me ensina todos os dias o que é o amor multiplicado".

No X (antigo Twitter), a própria Sabrina Sato publicou: "Ser mãe da Zoe é viver no improviso mais lindo da vida. Só consigo porque tenho por perto minha mãe, Kika, que me ensinou a ser forte com leveza, e minha irmã Karina, que é colo em dias difíceis. Feliz todos os dias às mães. Que nunca falte amor, apoio e abraço". As informações são do f5.

Muitas outras seguiram o embalo. Fernanda Paes Leme também festejou o fato de ter gerado uma vida. "O tempo me fez filha, mãe e ver minha mãe virar avó. Feliz Dia das Mães para quem carrega, quem cuida, para quem é, foi e continua, do seu jeito", escreveu.

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, também não poupou carinho pela pequena Mavie. "Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você. Você preencheu meus dias com sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também".

Força, determinação e amor

A mãe, Poliana, e a mulher, Virginia Fonseca, foram lembradas por Zé Felipe em post. O cantor é pai de três filhos com a influenciadora digital. "Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias".

Tatá Werneck, por sua vez, derramou-se pela mãe, Claudia. "Eu vou cuidar de você, sempre! Eu vou sempre retribuir seu esforço por mim. Vou te encher de amor".