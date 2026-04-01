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20 cidades cearenses têm 100% das crianças alfabetizadas na idade certa; veja quais

Número de municípios com cobertura máxima mais do que dobrou em relação a 2024, quando apenas nove cidades alcançaram 100% das crianças.

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Ceará
Levantamento mostrou avanços na educação cearense.
Legenda: Levantamento mostrou avanços na educação cearense.
Foto: Kid Júnior.

Dados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA) divulgados nesta quarta-feira (1º) apontam que 20 dos 184 municípios cearenses terminaram o ano de 2025 com 100% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O índice representa uma evolução na alfabetização na idade certa no Estado, já que, em 2024, apenas nove cidades do Ceará atingiram 100%. Destas, cinco conseguiram se manter com aproveitamento máximo no ano passado: Coreaú, Forquilha, Nova Olinda, Pedra Branca e Pires Ferreira. 

Dentre as cidades que atingiram os 100% pela primeira vez, um município se destaca: Umari, no Centro-Sul do Estado. Enquanto as outras 19 cidades que atingiram a cobertura máxima registraram entre 96% e 99% em 2024, o Município aumentou 12 pontos percentuais no ranking de 2025 para o ano passado, passando de 88% para 100%.

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Os dados referentes às conquistas dos municípios cearenses se unem a outras avaliações positivas sobre a Educação do Estado, divulgadas pelo MEC no último dia 23. Segundo dados do ICA, o Estado atingiu a meta de alfabetização dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental pelo terceiro ano consecutivo, com 84% das crianças aptas a ler e escrever.

Com isso, o Ceará segue no topo do ranking de alunos alfabetizados na idade certa, seguido por Goiás e Paraná (ambos com 80%), Espírito Santo e Piauí (ambos com 77%).

Desempenho dos cinco maiores municípios

Cidade com maior número de habitantes do Estado, Fortaleza foi um dos municípios que não atingiram a meta de alfabetização estabelecida. Em 2025, a Capital alfabetizou 73% das crianças ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental, número três pontos percentuais abaixo do pretendido. Em comparação ao resultado da edição anterior do indicador, quando alcançou a meta para o ano de 2024, houve uma queda de dois pontos percentuais.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, Caucaia também não alcançou a meta. Com somente 58%, o índice ficou 13 pontos abaixo do pretendido e, inclusive, caiu em relação a 2024, quando a alfabetização chegava a 69% dos estudantes. 

Diferentemente dos vizinhos, Maracanaú repetiu o feito da última edição do ICA e novamente superou o índice pretendido, chegando a alfabetizar 84% dos estudantes. Apesar do resultado, o número é um ponto percentual abaixo do ano anterior (85%).

Já no Interior do Estado, Juazeiro do Norte, que reúne a terceira maior população do Ceará, teve um desempenho 12 pontos percentuais abaixo do esperado: 55%. O percentual é menor que o último registrado no município (59%), quando também não atingiu a meta.

Mais ao norte do território cearense, Sobral novamente ultrapassou, com folga, o índice planejado e alcançou 97% de crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental. Em 2024, o município ficou a um ponto percentual de completar os 100%. 

O que define se uma criança está alfabetizada?

Os parâmetros para monitorar a alfabetização foram criados no Governo Lula e divulgados em 2023, tornando o Índice Criança Alfabetizada (ICA) o primeiro indicador nacional unificado do país.

Baseado na Pesquisa Alfabetiza Brasil, o ICA afirma que crianças com 7 anos de idade precisam atender os seguintes parâmetros para serem consideradas alfabetizadas:

  • Ler pequenos textos, formados por períodos curtos e localizar informações na superfície textual;
  • Produzir inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos;
  • Escrever, ainda que com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples como: convidar ou lembrar algo, por exemplo. 

Veja as cidades que alcançaram 100% das crianças alfabetizadas em 2025 no Ceará:

  • Alcântaras;
  • Ararendá;
  • Barroquinha;
  • Chorozinho;
  • Coreaú (atingiu 100% em 2023 e se manteve);
  • Forquilha (atingiu 100% em 2023 e se manteve);
  • Groaíras;
  • Guaramiranga;
  • Independência;
  • Itatira;
  • Martinópole;
  • Milhã;
  • Monsenhor Tabosa;
  • Mucambo;
  • Nova Olinda (atingiu 100% em 2023 e se manteve);
  • Pedra Branca (atingiu 100% em 2024 e se manteve);
  • Pires Ferreira (atingiu 100% em 2024 e se manteve);
  • Senador Pompeu;
  • Senador Sá;
  • Umari.

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