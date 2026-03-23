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Com 84% das crianças alfabetizadas, Ceará segue com o melhor índice do Brasil

Estado já atingiu meta de 2030, conforme dados divulgados pelo MEC.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 19:59)
Ceará
Crianças sentadas no chão de uma sala de aula, vestindo camisetas brancas, olham atentamente para livros coloridos abertos em suas mãos.
Legenda: Informações são obtidas nas avaliações externas realizadas nas escolas públicas em cada estado.
Foto: Fabiane de Paula.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Ceará atingiu a meta de alfabetização dos alunos do 2º ano do ensino fundamental. No Estado, 84% das crianças que estavam nesta série em 2025, geralmente com 7 anos de idade, sabiam ler e escrever. Com isso, o Ceará segue com o maior índice de alfabetização do Brasil e já atingiu o objetivo previsto para 2030. 

Os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira (23), são do Índice Criança Alfabetizada (ICA), criado em 2023 pelo governo Lula para que o Brasil tenha um parâmetro nacional de alfabetização. 

Dezenove estados e o Distrito Federal alcançaram a meta estabelecida para o ano passado. Goiás (80%), Paraná (80%), Espírito Santo (77%) e Piauí (77%) são, na sequência após o Ceará, os estados com os maiores percentuais de alunos alfabetizados, conforme o índice do MEC. Os menores percentuais são de Roraima (57%), Bahia (55%), Rio Grande do Sul (52%), Sergipe (50%) e Rio Grande do Norte (48%).

Os resultados publicados pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e celebrados em cerimônia oficial pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana (PT) apontam que no Brasil, 66% das crianças da rede pública brasileira foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional, que era de 64%.

Os dados são obtidos nas avaliações externas realizadas nas escolas públicas em cada estado, no caso do Ceará o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece), e nelas são aplicadas perguntas específicas padronizadas para o Brasil. Assim, é possível alinhar e comparar os resultados de todas as redes.

Em 2023, quando o monitoramento foi realizado pela primeira vez, o Ceará alcançou 84,5% de alfabetização. No ano seguinte, chegou a 85,3%. A meta do programa é que, até 2030, o Brasil tenha pelo menos 80% das crianças sabendo ler e escrever na idade certa. 

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Esses parâmetros para monitorar a alfabetização foram criados pelo governo Lula e publicizados em 2023.  Antes, o País não tinha um indicador nacional unificado, já que os estados e municípios até podem ter avaliações externas do tipo mas não seguiram parâmetros específicos de definição de alfabetização.

Logo, até 2023, o Brasil não tinha um critério nacional que definisse se uma criança brasileira estava ou não alfabetizada. Esse estabelecimento deio em maio de 2023, quando o Inep e o MEC, a partir da Pesquisa Alfabetiza Brasil, divulgaram parâmetros, estruturados em uma escala de pontuação, que delimitam exatamente o que crianças com 7 anos de idade precisam atender no Brasil para serem consideradas alfabetizadas. 

Dentre as habilidades necessárias para serem considerados alfabetizados, o MEC estabeleceu que os estudantes precisam: 

  • Ler pequenos textos, formados por períodos curtos e localizar informações na superfície textual;
  • Produzir inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos;
  • Escrever, ainda que com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples como: convidar ou lembrar algo, por exemplo. 

Com as referências estabelecidas, Inep e MEC definiram o ponto de corte para a alfabetização em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é a avaliação externa nacional.

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