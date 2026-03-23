Elmano celebra, em Brasília, entrega de Selo Nacional de Alfabetização, com Ceará líder no quesito

Mais uma vez, o Ceará foi agraciado com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). O governador Elmano de Freitas (PT) participou, nesta segunda-feira (23), da entrega do Selo Ouro, reconhecimento máximo da comenda, ao lado do presidente Lula (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). O evento ocorreu em Brasília.

Elmano destacou a colaboração entre diferentes entes para o alcance de resultados positivos. “Nós temos 161 municípios com Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e 20 com Selo Prata. Portanto, somos, certamente, o estado com o maior número e percentual de municípios reconhecidos com esse resultado. Isso nos dá muito orgulho, porque é a marca do Ceará se espalhando pelo Brasil”, disse.

O Ceará superou a meta nacional e se manteve como o único estado do país a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. Além disso, o regime de colaboração adotado há quase 20 anos no Estado rendeu frutos em âmbito municipal, com 16 localidades com 100% das crianças alfabetizadas em 2025. O Selo Ouro contemplou 161 cidades cearenses, enquanto o Selo Prata, 20. Já no Selo Bronze, foram três prefeituras contempladas.

A iniciativa foi lançada em 2024 com o objetivo de legitimar esforços e iniciativas exitosas das secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças e a redução das desigualdades.

Para receber o selo, as gestões devem cumprir diretrizes previstas no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e no Plano Nacional de Educação (PNE). Além de metas relacionadas à leitura e escrita, a premiação avalia as ações de formação de professores e gestores e a oferta de materiais didáticos complementares na rede pública.

Regime de cooperação

Inicialmente, o Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic), de 2007, tinha como meta alfabetizar todas as crianças cearenses até os 7 anos de idade, unindo esforços integrados de estado e municípios. Em 2011, o Paic+5 expandiu suas ações até o 5º ano. Já em 2015, passou a abranger 100% dos municípios cearenses, atendendo, ainda, turmas do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses.

Veja também Ceará Ceará tem 800 alunos superdotados matriculados em escolas de 108 cidades Ceará Como alunos e professores usam IA nas escolas do Ceará

O presidente Lula também elogiou o diálogo firmado entre estados e municípios pela alfabetização. "Quando decidimos firmar esse pacto pela alfabetização na idade certa, com a meta de chegar a 2030 com 80% das crianças alfabetizadas, parecia algo impossível. Veja: em apenas dois anos, já alcançamos 66%, e alguns estados avançaram ainda mais. Se continuarmos, junto a governadores e prefeitos, com a mesma determinação demonstrada nesses primeiros anos, chegaremos a 80% bem antes de 2030”, enfatizou.

O ministro da Educação ressaltou a padronização do modelo de alfabetização em todo o país e a adesão dos entes federados a essa discussão. “Eu não conheço uma mobilização desse tamanho: 100% dos municípios e estados. O Brasil se une nesse compromisso, em prol da alfabetização das nossas crianças”, pontuou.

Processo de avaliação

A Comissão Técnica de Avaliação é responsável por avaliar a concessão do selo a partir das inscrições das secretarias de Educação. Compete à Comissão assegurar a análise correta e transparente do mérito das inscrições e da documentação submetida, garantindo o cumprimento das condicionalidades exigidas no edital.

Instituições renomadas na área educacional também apoiam o MEC e o Comitê Estratégico Nacional do CNCA na análise e no julgamento dos pedidos de reconsideração, manifestando-se, ainda, em eventuais casos de omissão dos Editais de regulamentação.