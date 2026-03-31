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'Quero encorajar mais mulheres', diz primeira professora empossada no ITA Ceará

Samanta Gadelha Barbosa, de 32 anos, é uma das cinco mulheres aprovadas no concurso de docente para o novo campus.

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e
(Atualizado às 19:30)
Ceará
Imagem mostra a ccearense Samanta Gadelha Barbosa, primeira professora a tomar posse como servidora civil do Ita Fortaleza.
Legenda: Na carreira acadêmica, a jovem se dedicou à pesquisa de eletrônica de potência.
Foto: Ismael Soares.

O novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) começa a trajetória em Fortaleza apostando na "prata da casa". A cearense Samanta Gadelha Barbosa, de 32 anos, foi a primeira professora a tomar posse como servidora civil na unidade de ensino superior militar, que, nesta quarta-feira (1º), terá o bloco das Engenharias e o alojamento dos estudantes inaugurados pelo presidente Lula (PT).

Doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a profissional é uma das cinco mulheres do grupo de 40 pessoas aprovadas no concurso para o cargo de Professor do Magistério Superior da instituição. Dessas cinco, somente duas são cearenses.

Ao Diário do Nordeste, Samanta comenta que a escassez de colegas mulheres ao seu lado não é uma novidade. Desde o ensino médio, quando fez curso técnico em Eletrotécnica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), conviveu com a predominância da presença masculina, que foi aumentando à medida que se especializava na área

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Quero encorajar mais mulheres a participar, porque sei que, quando se vê outra mulher conquistando um espaço, você diz: 'é possível'."
Samanta Gadelha Barbosa
Professora do ITA Ceará

A baixa representatividade feminina entre o corpo docente e ao longo da carreira de Samanta Gadelha é um reflexo da presença do gênero em cursos de STEM — sigla que reúne cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cada 10 diplomas de ensino superior em ciências e tecnologia, menos de três são de universitárias no Brasil.

"Acredito que, como mulher, a gente consegue gerenciar melhor, tomar à frente e ter mais atitude", destaca a docente.

Cearense deseja contribuir com onde nasceu

Única residente em Fortaleza a ser aprovada como professora da nova sede do ITA, Samanta Gadelha detalha que foi exatamente a possibilidade de trabalhar próximo à família que a motivou a participar do concurso, realizado ano passado.

"Eu tinha como objetivo impactar as pessoas de uma maneira positiva, e vi na docência um meio para fazer isso. Então, quero trazer meu conhecimento para tentar aplicar técnicas e manter a excelência do ITA aqui também no Ceará", afirma.

O campus cearense é o primeiro fora da cidade paulista de São José dos Campos e reflete a predominância de estudantes do Estado entre os aprovados na instituição, conhecida por ter um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. A expansão é ressaltada por Samanta, que destaca a possibilidade de que esses alunos permaneçam próximos de casa, em vez de arcar com o custo de se mudarem para São Paulo.

Através do ITA, espero contribuir com o Ceará, onde cresci e vi tantas mentes brilhantes, estudantes excelentes que, muitas vezes, não têm condições de se deslocar para ir ao ITA."
Samanta Gadelha Barbosa
Professora do ITA Ceará

A previsão é que as aulas do ITA em Fortaleza iniciem em 2027. Enquanto a instituição não recebe alunos, a servidora recém-empossada se dedica ao planejamento administrativo e à montagem dos laboratórios da nova sede.

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