Como está o ITA Ceará 1 ano após o lançamento da pedra fundamental do campus Fortaleza

A construção do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, que garantirá ao Nordeste sediar um campus de uma das instituições de ensino de maior prestígio no Brasil, tem gerado grandes expectativas desde o anúncio. As obras começaram em setembro de 2024 e estão adiantadas, conforme o Governo Federal.

Assim, após pouco mais de um ano que o presidente Lula esteve em Fortaleza para lançar a pedra fundamental da unidade, em 13 de janeiro de 2024, o que já foi concretizado, o que já está decidido e quais medidas ainda aguardam definição?

Nesta semana, as aulas do ITA na sede da cidade de São José dos Campos (SP) têm início. A seleção, realizada no ano passado, contou com alunos que vão estudar no ITA Ceará, mas que inicialmente (2025 e 2026) cursarão no campus de São Paulo. A projeção é que, em 2027, com as obras concluídas em Fortaleza, as turmas do Ceará serão transferidas à nova unidade.

Desde que a pedra fundamental foi lançada, o ITA Ceará teve dois momentos de início de intervenções:

A primeira etapa , iniciada em setembro de 2024, que consiste na construção de um bloco de alojamento e das instalações dos cursos de engenharia;

, iniciada em setembro de 2024, que consiste na construção de um bloco de alojamento e das instalações dos cursos de engenharia; A segunda, em janeiro de 2025, que contempla melhorias na infraestrutura e a modernização de edificações já existentes na Base Aérea de Fortaleza. Isso inclui, dentre outros, o prédio administrativo, o acadêmico e o bloco de apoio, além da implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária.

A primeira fase, segundo o coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa, diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza, informou ao Diário do Nordeste, já está com 7% das obras executadas.

“O empreendimento é bastante grande e nós o dividimos em algumas fases, de modo que hoje a gente já tem a primeira fase de construção que é o que está em obras e uma segunda fase que está em curso e envolve o apoio e suporte ao ITA até que ele seja completamente consolidado”, destaca ele.

No total, o Governo Federal investirá R$ 180 milhões nas obras do novo campus. Desses, R$ 71 milhões foram destinados à primeira fase. Para a segunda foram cerca de R$ 104 milhões.

Um dos pontos é que todos esses recursos aportados para o ITA, até o momento, são oriundos do Ministério da Educação (MEC). O Ministério da Defesa deve atuar no custeio da unidade.

Além disso, conforme já informado pelo Diário do Nordeste, o mobiliário do ITA Fortaleza deverá ser adquirido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) via licitação. Outra inovação que foi definida desde o começo do processo é que a primeira expansão do instituto para além de São Paulo e deve oferecer dois cursos inéditos: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

Estrutura do ITA Ceará

Os trabalhos para a estrutura idealizada para o ITA Ceará começar a funcionar estão adiantados, avalia o coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa, diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza. De acordo com ele, se considerado o cronograma planejado inicialmente, o adiantamento é de 2 meses.

No atual momento, explica, estão em curso as fundações dos dois blocos (cursos de engenharia e alojamento), as construções dos pilares do primeiro pavimento do bloco de engenharia e a laje do primeiro piso deste bloco.

“A primeira fase é o empreendimento maior que é a construção do bloco de engenharia e do de alojamento. Por ser uma obra grande, ela vai ser entregue na sua plenitude. As primeiras entregas do ITA estão para maio de 2026 e vão ser entregues simultaneamente”. Tony Gleydson Barbosa Costa Coronel aviador e diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza

A segunda etapa, anunciada em janeiro de 2025, “é muito focada na infraestrutura. Já que vai sustentar o funcionamento dos blocos”, completa. O diretor interino do ITA Fortaleza acrescenta que, até 2029, a estrutura deve estar com os 150 alunos das duas engenharias e “para isso, vamos precisar de um bloco de alojamentos que entrará em uma segunda fase de construção”.

Necessidade de profissionais e concurso

Sobre o quantitativo de profissionais que deverão atuar no ITA Ceará, em dezembro de 2024 os responsáveis ​​pela obra apresentaram à Prefeitura de Fortaleza um documento com detalhes da intervenção e o quantitativo de pessoas que os prédios devem receber. Segundo o documento, a estimativa é de que, até 2033, a unidade conte com 200 alunos, 95 professores e até 200 profissionais de apoio (administrativo, educacional e técnico).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa, diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza, explicou que a Aeronáutica aguarda o trâmite da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso Nacional para que se tenha a real dimensão de quantos profissionais serão selecionados via concurso.

“O ITA é uma instituição que vai operar em conjunto com a unidade sede. O campus não é diferente da sede. A gente considera uma instituição única até para manter o padrão de excelência. Nos estudos nós verificamos a necessidade de 95 professores. Mas a gente sabe que a contratação desses professores de forma muito faseada pode trazer complicações burocráticas no sentido de concurso, autorização”. Tony Gleydson Barbosa Costa Coronel aviador e diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza

Ele reitera que na projeção da demanda foi apresentada a necessidade de 95 professores até 2037, mas a decisão do Governo Federal é que estabelecerá se essa quantidade será respeitada. Já o número de profissionais de apoio (técnicos, auxiliares administrativos, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros) é de 172 no total.

“A previsão é 95, essa é a necessidade para o campus na sua plenitude. Só que a quantidade vai ficar pendente do que a LOA autorizar em termos de recurso e a partir da LOA o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos vai informar se é possível a contratação completa, mesmo que faseada, ou não”, afirma.

De acordo com ele, a ideia é que os primeiros professores já se apresentem em 2026, para se ambientarem com o ITA, com a metodologia e a grade pedagógica. A partir de 2026, os professores já estariam em Fortaleza para iniciar os trabalhos preparatórios em 2027.

Residência para professores

Outro processo que está em curso na estruturação do ITA Ceará é o estudo de viabilidade de ‘concessão’ de moradias para alguns professores que vão atuar na nova sede. A ideia é que alguns professores disponham de um lugar de moradia em Fortaleza- um imóvel da União com o uso concedido pela instituição - e que teria um custo a ser pago mensalmente pelo docente.

A medida para gerar atrativos para os docentes que se interessarem por atuar na nova sede, aponta o militar: “é uma facilidade realmente muito importante para os professores. E não é nada fora dos que as normas legais já preveem”.

Não seria uma disponibilização gratuita, destaca o militar. Com a medida, ao serem aprovados no concurso, os professores do ITA Ceará teriam à disposição um imóvel (casa ou apartamento) e se aceitarem, ele assinam um contrato renovável e devem pagar uma espécie de aluguel. O valor a ser pago é proporcional a categoria do professor.

Processo de licenciamento

Para além das alianças administrativas para garantir recursos para construção do ITA, a intervenção tem demandado também o cumprimento de requisitos junto à gestão municipal. No dia 10 de janeiro, um termo de compromisso foi celebrado entre o município de Fortaleza, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e o Comando da Aeronáutica- Base Aérea de Fortaleza.

Na ocasião, foi concedido um prazo para que o ITA apresente o Plano Diretor Específico (PDE) da Zona Especial Institucional (ZEI), o Relatório de Impacto nos Sistemas de Trânsito (RIST) e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Conforme o diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza, Tony Gleydson Barbosa Costa, informou que os dois últimos documentos já foram entregues justamente para que o alvará de construção fosse assegurado.

“Uma característica interessante é que a Base Aérea já foi de grande vulto. Nós tínhamos esquadrões aéreos, o efetivo era muito maior do que hoje, e ao longo do tempo, em função dos ajustes da Força Aérea, ela estava sendo diminuída. E com esse novo empreendimento ela está sendo renovada. E o fato é que a Base Aérea não apresentou impactos porque ela já foi maior do que é hoje e o empreendimento (sede do ITA) não alterou isso”. Tony Gleydson Barbosa Costa Coronel aviador e diretor interino do Núcleo do Campus ITA/Fortaleza

Já o Plano Diretor - uma espécie de documento que registra as características da área em questão na Base Aérea e aponta o plano de uso e desenvolvimento dos espaços - por ser mais complexo deverá ser entregue em 2 anos, para que a Prefeitura possa liberar efetivamente a ocupação do espaço.