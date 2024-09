Obras do ITA em Fortaleza iniciam pela construção de alojamento e laboratórios

O governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação Camilo Santana assinaram, nesta quinta-feira (19), a ordem de serviço para a primeira etapa das obras de implantação do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará. A solenidade ocorreu nesta tarde no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e contou ainda com a presença do ministro da Defesa, José Mucio, e do Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno.

Camilo Santana celebrou a assinatura do documento, que oficializa o início da construção do campus e deixa um legado para os nordestinos. De acordo com o titular do MEC, as obras já começaram no bloco de alojamento e laboratórios.

Nesta primeira etapa, foram investidos R$ 17 milhões e, no total, o projeto é orçado em R$ 180 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas em dois anos para receber os alunos já aprovados no vestibular deste ano. Também há expectativa para o lançamento do edital para contratação de professores do instituto.

"Todos sabem do desejo que tínhamos de trazer o ITA para o Ceará, um fato histórico para nós. É mais uma etapa, em menos de um ano, nós já estamos começando a obra. Hoje iniciamos a prima fase das obras, que foram licitadas, já visitamos o canteiro no bloco de alojamento e aulas de laboratório e equipamentos. Já vamos iniciar a segunda etapa de licitação, que vai ser reformar todos os prédios já existentes na base e a complementação do projeto", celebrou o ministro.

Ainda conforme Camilo Santana, os primeiros aprovados no ITA Ceará irão começar os estudos na sede em São José dos Campos, em São Paulo, por dois anos, até que o campus em Fortaleza seja concluído em 2027. O vestibular será realizado no próximo dia 13 de outubro, com a primeira prova geral, para a seleção da primeira turma do ITA Ceará.

Para o governador Elmano de Freitas, a sede no Estado significa uma transformação da educação e da pesquisa. "É uma grande decisão, que é ter um instituto como o ITA referência para o mundo. [...] Isso é resultado do esforço de professores, de gestores, de pessoas que atuam na educação desse estado, dos nossos jovens, dos nossos estudantes, graças ao trabalho de cada um desse que pudemos, com legitimidade, solicitar que o Ita pudesse ser do Ceará", afirmou o gestor.

Elmano ainda ressaltou a importância do Ceará para a produção de hidrogênio verde e tecnologia. "E nós temos aqui o ITA, com a turma de energia renovável, é absolutamente coerente com essa política que nós desenvolvemos há algum tempo no estado do Ceará", disse.

Concurso para professores

O ministro da Educação informou que haverá concurso para professores do novo campos do instituto em Fortaleza e que a criação do edital já foi autorizada. Ainda não há previsão para o lançamento, a depender do calendário do MEC. Além da garantia de contratação de professores da sede no Ceará, Camilo anunciou a ampliação do quadro de docentes em São José dos Campos.

Brigadeiro Damasceno destacou a parceria que o ITA deve selar com duas instituições estrangeiras para estudos de pós-graduação dos professores da instituição.

Estrutura do Ita Fortaleza

BLOCO DE ALOJAMENTO

3 pavimentos;

2 salas de atividades;

1 sala de aula;

2 quartos com acessibilidade PcD (4 alunos);

40 quartos com sala de estar e cozinha (80 alunos).

BLOCO PARA CURSOS DE ENGENHARIA

3 pavimentos;

14 laboratórios didáticos;

4 salas de apoio técnico;

8 salas de aula;

2 auditórios;

6 salas de reunião;

6 salas de estudo;

2 salas de convivência;

2 setores com salas para professores, biblioteca, espaço de eventos e exposições.

18,5 mil m² de área construída

ITA CEARÁ

O Governo do Ceará e o Governo Federal assinaram um convênio para gerir as obras do ITA Ceará. A sede do instituto no Estado vai funcionar na Base Aérea de Fortaleza, localizada no bairro Aeroporto.

Os projetos para implantação do instituto seguem as diretrizes previstas no planejamento da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (Dirinfra) e todas as etapas construtivas serão supervisionadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).