Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA

Papo Carreira

Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA

Processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025

Redação 02 de Setembro de 2025
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Fachada do ITA

Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação 08 de Agosto de 2025
Foto de homens concludentes com fardamento branco da Aeronáutica, prestando continência, em cerimônia de formatura após curso de graduação no ITA. Ao fundo, árvores e sol

Ceará

Vestibular do ITA 2026: inscrições para vagas em SP e CE estão abertas até 13 de julho

Instituto oferece graduação em oito cursos de Engenharia

Nicolas Paulino 24 de Junho de 2025
Imagem da fachada do ITA, que abre inscrições para vestibular com 180 vagas e provas em Fortaleza.

Papo Carreira

Vestibular do ITA 2025 abre inscrições com 180 vagas e aplicação de provas em Fortaleza

Candidatos têm até 13 de julho para se inscrever. Processo seletivo segue com duas fases eliminatórias e tem sistema de cotas

Redação 04 de Junho de 2025
Vista ampla do canteiro de obras com cercas e placas indicando a construção do novo campus do ITA Ceará, céu azul e vegetação ao fundo.

Ceará

ITA Ceará: veja fotos do andamento das obras quatro meses após o início da construção ser autorizado

O cronograma prevê que toda a obra esteja finalizada no final de 2026, para que as aulas tenham início em 2027

Redação 28 de Janeiro de 2025
Foto dos operários trabalhando na obra do ITA. Em primeiro plano, em desfoque, aparecem duas placas: uma delas diz 'Novo campus ITA CE' e na outra há a marca do governo do Estado

Ceará

Governo Federal diz que 1ª fase de obras do campus do ITA no Ceará está adiantada e lança nova etapa; veja detalhes

Construção da unidade tem investimento previsto de R$ 180 milhões, de acordo com o Governo Federal

Theyse Viana, Gabriela Custódio 27 de Janeiro de 2025
Fachada e brasão do ITA

Ceará

Ceará conquista 73 das 180 vagas no vestibular do ITA; veja lista de aprovados para a 3ª fase

Candidatos de Fortaleza lideram o ranking de aprovações. Em segundo lugar aparece São José dos Campos ( SP) com 61 aprovados

Nicolas Paulino 19 de Dezembro de 2024
Fachada com brasão do ITA em São Paulo

Ceará

Quase 40% dos aprovados para 2ª fase do ITA são de Fortaleza; veja os próximos passos

Nos próximos quatro dias, candidatos resolvem questões de quatro áreas e elaboram redação

Nícolas Paulino 05 de Novembro de 2024

Ceará

Para instalar ITA Ceará, prédio de 1940 da Base Aérea terá reforma contratada neste mês; veja prazos

Novo campus terá capacidade para 80 alunos e deve iniciar as atividades em 2027

Nícolas Paulino 04 de Novembro de 2024
