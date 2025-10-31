Processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025
Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA
A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho
Instituto oferece graduação em oito cursos de Engenharia
Candidatos têm até 13 de julho para se inscrever. Processo seletivo segue com duas fases eliminatórias e tem sistema de cotas
O cronograma prevê que toda a obra esteja finalizada no final de 2026, para que as aulas tenham início em 2027
Construção da unidade tem investimento previsto de R$ 180 milhões, de acordo com o Governo Federal
Candidatos de Fortaleza lideram o ranking de aprovações. Em segundo lugar aparece São José dos Campos ( SP) com 61 aprovados
Nos próximos quatro dias, candidatos resolvem questões de quatro áreas e elaboram redação
Novo campus terá capacidade para 80 alunos e deve iniciar as atividades em 2027