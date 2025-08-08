ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

O concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com 110 vagas para São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE), teve as inscrições prorrogadas em três dos quatro editais públicos. Os cargos de professor e técnico agora possibilitam inscrição até o próximo dia 22 de agosto, segundo anunciado pela instituição nesta sexta-feira (8).

O prazo para o cargo de tecnologia não foi alterado, e termina nesta sexta. Já as vagas para pesquisador abrem inscrição na próxima segunda-feira (15).

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho.

Confira as vagas:

São José dos Campos (ITA-SJC)

10 professores (nível superior)

10 pesquisadores (nível superior)

13 tecnologistas (nível superior)

13 técnicos (nível médio/técnico)

46 vagas no total

Fortaleza (ITA-FZ)

40 professores (nível superior)

5 pesquisadores (nível superior)

7 tecnologistas (nível superior)

12 técnicos (nível médio/técnico)

64 vagas no total

Veja o detalhamento das remunerações

Professor (Carreira do Magistério Superior):

Para Professor Classe A, Nível 1 com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.288,85,

Pesquisador (Carreira de Ciência e Tecnologia):

Para Pesquisador Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33

Para Pesquisador Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20

Para Pesquisador Classe B-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 14.192,64

Tecnologista (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):

Para Tecnologista Classe A-I com Graduação, a remuneração total é de R$ 7.710,83

Para Tecnologista Classe A-I com Aperfeiçoamento/Especialização, a remuneração total é de R$ 10.096,82◦

Para Tecnologista Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33

Para Tecnologista Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20

Técnico (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):