ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas
A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho
O concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com 110 vagas para São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE), teve as inscrições prorrogadas em três dos quatro editais públicos. Os cargos de professor e técnico agora possibilitam inscrição até o próximo dia 22 de agosto, segundo anunciado pela instituição nesta sexta-feira (8).
O prazo para o cargo de tecnologia não foi alterado, e termina nesta sexta. Já as vagas para pesquisador abrem inscrição na próxima segunda-feira (15).
Confira as vagas para professor:
São José dos Campos (ITA-SJC)
- 10 professores (nível superior)
- 10 pesquisadores (nível superior)
- 13 tecnologistas (nível superior)
- 13 técnicos (nível médio/técnico)
- 46 vagas no total
Fortaleza (ITA-FZ)
- 40 professores (nível superior)
- 5 pesquisadores (nível superior)
- 7 tecnologistas (nível superior)
- 12 técnicos (nível médio/técnico)
- 64 vagas no total
Veja o detalhamento das remunerações
Professor (Carreira do Magistério Superior):
- Para Professor Classe A, Nível 1 com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.288,85,
Pesquisador (Carreira de Ciência e Tecnologia):
- Para Pesquisador Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33
- Para Pesquisador Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20
- Para Pesquisador Classe B-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 14.192,64
Tecnologista (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):
- Para Tecnologista Classe A-I com Graduação, a remuneração total é de R$ 7.710,83
- Para Tecnologista Classe A-I com Aperfeiçoamento/Especialização, a remuneração total é de R$ 10.096,82◦
- Para Tecnologista Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33
- Para Tecnologista Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20
Técnico (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):
- Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação I (GQ I), a remuneração total é de R$ 4.577,18
- Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação II (GQ II), a remuneração total é de R$ 5.068,27
- Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação III (GQ III), a remuneração total é de R$ 5.844,94