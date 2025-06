Concurso do ITA com 110 vagas para Ceará e São Paulo tem editais publicados; veja salários

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou, nesta segunda-feira (9), os editais dos concursos com 110 vagas para professores, técnicos e pesquisadores que deverão atuar tanto na nova unidade que está em construção em Fortaleza, o ITA Ceará - primeira fora de São Paulo - , quanto na sede da instituição em São José dos Campos (SP). Das 110 vagas, 46 são para São José dos Campos e 64 para o ITA Ceará.

Os editais publicados no Diário Oficial da União são: para professor, para pesquisador, para técnico e para tecnologista. Conforme os editais, as 110 vagas do concurso ITA estão distribuídas pelos seguintes cargos:

São José dos Campos (ITA-SJC)

10 professores (nível superior)

10 pesquisadores (nível superior)

13 tecnologistas (nível superior)

13 técnicos (nível médio/técnico)

46 vagas no total

Fortaleza (ITA-FZ)

40 professores (nível superior)

5 pesquisadores (nível superior)

7 tecnologistas (nível superior)

12 técnicos (nível médio/técnico)

64 vagas no total

A menor remuneração oferecida nos editais é de R$ 4.577,18 e a maior R$ 14.192,64. Além deste valores, conforme os editais, todos os servidores têm direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência à saúde suplementar, auxílio pré-escolar e auxílio-natalidade, conforme a legislação vigente.

Confira as remunerações

O valor da remuneração varia conforme o cargo e a titulação do profissional, da seguinte forma:

Professor (Carreira do Magistério Superior):

Para Professor Classe A, Nível 1 com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.288,85,

Pesquisador (Carreira de Ciência e Tecnologia):

Para Pesquisador Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33

Para Pesquisador Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20

Para Pesquisador Classe B-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 14.192,64

Tecnologista (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):

Para Tecnologista Classe A-I com Graduação, a remuneração total é de R$ 7.710,83

Para Tecnologista Classe A-I com Aperfeiçoamento/Especialização, a remuneração total é de R$ 10.096,82◦

Para Tecnologista Classe A-I com Mestrado, a remuneração total é de R$ 10.752,33

Para Tecnologista Classe A-I com Doutorado, a remuneração total é de R$ 13.126,20

Técnico (Carreira de Desenvolvimento Tecnológico):

Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação I (GQ I), a remuneração total é de R$ 4.577,18

Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação II (GQ II), a remuneração total é de R$ 5.068,27

Para Técnico Classe A-I com Gratificação de Qualificação III (GQ III), a remuneração total é de R$ 5.844,94

Como participar?

As inscrições para os concursos do ITA estarão abertas de 1 de julho de 2025 até 8 de agosto de 2025 e serão efetuadas pelo site www.ita.br. As taxas de participação custam R$ 180,00 (tecnologista) e R$ 200,00 (pesquisador e professor).

Quem desejar ser isento do pagamento deverá solicitar entre os dias 10 e 30 de junho. Doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem requerer gratuidade.

A avaliação será por meio de provas escrita, oral, didática, de títulos e de defesa de projeto de pesquisa. As etapas variam conforme o cargo escolhido. As informações sobre a data, horário e local de realização das provas, bem como a entrega de documentação e a divulgação dos resultados ainda serão divulgadas no site oficial do ITA.

Como estão as obras do ITA Ceará?

No Campus do ITA no Ceará, as obras estão adiantadas, segundo o Governo do Estado. Nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) visitaram o local junto com o coronel aviador e comandante da Base Aérea de Fortaleza, Leonardo Amorim; e o coronel aviador e diretor do ITA Ceará, Tony Gleydson Barbosa Costa.

Segundo o Governo, a execução da estrutura de concreto dos prédios alcançou 50% de conclusão no bloco de Engenharia e 75% no de alojamentos, representando 21% do total da primeira etapa.

As obras de construção do ITA em Fortaleza tiveram a pedra fundamental lançada pelo presidente Lula (PT) em 13 de janeiro de 2024 e começaram, efetivamente, em setembro de 2024. O ITA Ceará teve dois momentos de início de intervenções:

A primeira etapa, iniciada em setembro de 2024, que consiste na construção de um bloco de alojamento e das instalações dos cursos de engenharia;

A segunda, em janeiro de 2025, que contempla melhorias na infraestrutura e a modernização de edificações já existentes na Base Aérea de Fortaleza. Isso inclui, dentre outros, o prédio administrativo, o acadêmico e o bloco de apoio, além da implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária.

No total, o Governo Federal investirá R$ 180 milhões nas obras do novo campus. Desses, R$ 71 milhões foram destinados à primeira fase. Para a segunda foram cerca de R$ 104 milhões.

O primeiro processo seletivo para o ITA Ceará aconteceu em 2024. Essa primeira turma estudará em 2025 e 2026 no campus de São José dos Campos. Após a conclusão das obras, as turmas serão transferidas à unidade do Ceará.