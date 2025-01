Governo Federal diz que 1ª fase de obras do campus do ITA no Ceará está adiantada e lança nova etapa; veja detalhes

Iniciadas em setembro de 2024, as obras da primeira etapa do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará estão adiantadas, segundo informações do Governo Federal, em solenidade realizada nesta segunda-feira (27). O evento também marcou a autorização para o início da nova fase da criação do campus, com assinatura de convênio entre o Governo do Estado do Ceará e o Ministério da Educação (MEC) para repasse de R$ 104 milhões.

A nova etapa de obras inclui a reforma de edificações atualmente existentes, como o prédio administrativo-acadêmico e o hotel de trânsito, além da implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária. A primeira fase de obras, que diz respeito aos blocos de alojamentos e dos cursos de Engenharia, atualmente está “de dois a três meses” adiantada no cronograma planejado, segundo informou, em coletiva de imprensa, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, que representou o ministro da Defesa, José Múcio, no evento.

“Estamos vendo o cronograma buscando ser cumprido para que, efetivamente, ao final de 2026, esteja completamente equipado, concluída a obra, para receber muito bem professores e alunos”, afirmou. Ele também destacou que, na quarta-feira (29), haverá uma reunião com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre o edital do concurso público para professores do ITA.

Veja também Ceará ITA em Fortaleza é pagamento de dívida de gratidão pelo que o CE fez pela educação do País, diz Lula Ceará ITA Fortaleza: veja projeto divulgado pela Força Aérea de nova unidade no CE Ceará Ex-comandante diz que criação do ITA Ceará evitou desativação da Base Aérea de Fortaleza

A cerimônia em Fortaleza reuniu ainda os ministros da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), entre outras autoridades, no local onde funcionará o campus cearense do instituto, no bairro Aerolândia. Atualmente, o ITA possui apenas um campus, sediado em São José dos Campos, em São Paulo.

“Hoje estamos aqui (para a assinatura de) um convênio de mais R$ 104 milhões, já R$ 20 milhões empenhados ainda no ano passado, para que o Governo do Ceará possa reformar todas essas instalações belíssimas da Base Aérea, (para deixar) tanto a parte elétrica, hidráulica, de telhado e piso, como também a urbanização do entorno, com o padrão de excelência ITA para o novo campus”, afirmou Camilo Santana.

Legenda: A ordem de serviço para a nova fase da construção foi assinada na tarde desta segunda-feira (27), na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Theyse Viana

Durante a solenidade, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, destacou a obra do ITA Ceará como “uma grande obra nacionalista-desenvolvimentista, além de um manifesto tecnológico e político em prol de um povo batalhador, inteligente, resiliente e que crê na educação como parte fundamental do nosso desenvolvimento”.

Para a segunda etapa das obras estão previstas as seguintes intervenções:

Recuperação de cobertas

Prédio administrativo-acadêmico

Hotel de trânsito

Rancho

Grupo de saúde

Bloco de apoio

Obras de infraestrutura (redes elétricas, hidrossanitárias, pavimentação e drenagem)

Quando o campus do ITA Ceará vai funcionar

O primeiro vestibular para ingresso de alunos no ITA Ceará ocorreu no ano passado e teve resultado divulgado em dezembro: das 180 vagas disponíveis para todo o Brasil, os cearenses conquistaram 73, o equivalente a 40% do total, média que se repete anualmente.

O edital de 2025 previu 50 novas vagas para o ITA Ceará, divididas entre os cursos de Engenharia de Energias Renováveis (25 vagas) e Engenharia de Sistemas (25 vagas), que vão estrear o uso do novo campus em 2027, após dois anos estudando em SP.

Legenda: O campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará é o primeiro fora de São José dos Campos, em São Paulo Foto: Thiago Gadelha

Os Cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de 5 anos. Nos dois primeiros, os alunos cumprem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de Engenharia; e nos três últimos, completam os Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

As Engenharias oferecidas pelo ITA são Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia. Os alunos do Curso de Graduação recebem gratuitamente, durante todo o curso, ensino e alimentação.

Linha do Tempo do ITA no Ceará

Novembro de 2023: Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Ceará

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Ceará Janeiro de 2024: Lançamento da pedra fundamental

Lançamento da pedra fundamental Setembro de 2024: Assinatura da ordem de serviço para construção do campus

Assinatura da ordem de serviço para construção do campus Outubro e Novembro de 2024: Realização do vestibular

Realização do vestibular Janeiro de 2025: Assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa de obras

Assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa de obras Fevereiro de 2025: Início das aulas no ITA São José dos Campos, em São Paulo

Legenda: O governo federal prevê investimento total de R$ 180 milhões para as obras do campus do ITA no Ceará. Foto: Thiago Gadelha

Obras do ITA

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado e o MEC já haviam assinado um convênio de R$ 50 milhões para início das obras do campus. A etapa inicial, que está em andamento, inclui dois blocos, cada um com três pavimentos, sendo um de alojamentos e o outro de para os cursos de engernharia.

O bloco de alojamentos terá duas salas de atividades; uma área de circulação; uma sala de aula; dois quartos com acessibilidade para pessoas com deficiência, com capacidade de quatro alunos, e 40 quartos com sala de estar e cozinha com capacidade para 80 estudantes.

terá duas salas de atividades; uma área de circulação; uma sala de aula; dois quartos com acessibilidade para pessoas com deficiência, com capacidade de quatro alunos, e 40 quartos com sala de estar e cozinha com capacidade para 80 estudantes. O bloco dos cursos de graduação contará com 14 laboratórios didáticos; quatro salas de apoio técnico; oito salas de aula; dois auditórios; seis salas de reunião; seis salas de estudo; duas salas de convivência; dois setores com salas para professores; biblioteca; e espaço de eventos ou exposições.

Com ordem de serviço assinada em setembro de 2024, a primeira etapa conta com investimento de R$ 71 milhões. As obras, que visam transformar a Base Aérea de Fortaleza no campus do ITA Ceará, estão a cargo da Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão estadual.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.