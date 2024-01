Ex-comandante diz que criação do ITA Ceará evitou desativação da Base Aérea de Fortaleza

No fim de 2022, uma decisão da Força Aérea Brasileira (FAB) instituiu um grupo de trabalho para analisar a possível desativação da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), que em breve completará 90 anos de atividades no Ceará. O destino era quase certo, mas a proposta de criação de um novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza deu um novo respiro e uma nova missão para a Base.

Foi como uma “fênix ressurgindo das próprias cinzas”, revelou o Tenente-Coronel Aviador Lauro Luiz de Freitas Filho, agora ex-comandante da BAFZ, durante o discurso de despedida do posto, na última sexta-feira (26). Ele assumiu a condução da Base em 2021 e cumpriu o serviço por dois anos.

Legenda: O Tenente-Coronel Aviador Lauro Luiz de Freitas Filho foi designado para a BAFZ em 2021 Foto: Thiago Gadelha

Freitas Filho lembra que, nos últimos anos, a FAB vem passando por um processo de reestruturação, com possibilidade de reorganização e transferências de unidades militares. A BAFZ, por exemplo, teve seu último esquadrão totalmente transferido para Natal, em 2014. Desde então, presta apoio administrativo e operacional ao setor aéreo.

Outro revés foi a redução do tamanho da Base, que teve parte do terreno cedido em contrato para a Fraport, empresa administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza, em 2017.

A meta do comandante, ao chegar, era dar eficiência aos processos. “Foi um período de gestão de escassos recursos, de inquietação frente a ventos não muito favoráveis e de intenso, incessante e árduo trabalho. Readequamos processos, enxugamos contratos, focamos nos resultados e conseguimos adaptá-los diante da constante redução de orçamento e de pessoal. Como reconhecimento por essas ações, recebemos o prêmio de destaque pela melhor execução orçamentária dentro de todas as organizações da Força Aérea Brasileira”, orgulha-se.

Mesmo com o reconhecimento, o comandante e os servidores receberam, ao final de 2022, a “impactante” notícia da constituição de um grupo de trabalho para analisar a desativação da BAFZ.

“Na prática, percebi o quanto este passo abalou psicologicamente a nossa tropa”, afirma Freitas Filho. No ano seguinte, sua meta foi “fortalecer a saúde mental do nosso efetivo, além de valorizar nossos homens e mulheres naquilo que estava sob a nossa gerência”.

O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, cearense comandante do Segundo Comando Aéreo Regional (II Comar) - área de jurisdição que abrange oito estados do Nordeste, do Piauí à Bahia - reitera que a reestruturação da FAB afetou principalmente o II Comar.

Das quatro bases aéreas subordinadas, três tiveram a saída de todas as unidades operacionais: Salvador, Recife e Fortaleza. Em compensação, a Base Aérea de Natal, que já tinha três unidades de instrução, ainda ganhou mais duas.

“Essas mudanças trazem um desafio muito grande para os comandantes, porque eles têm que descobrir qual é a nova vocação da Base, já que ela não tem mais aquela função de prestar apoio à unidade aérea sediada. No caso de Fortaleza, ficou ainda mais difícil prestar esse apoio porque a BAFZ perdeu inclusive o acesso à pista, diferentemente de Salvador e de Recife”, recorda.

Nova missão

O Major-Brigadeiro lembra ainda que, quando serviu como piloto de caça na BAFZ, na década de 1990, o efetivo de profissionais era bem maior. Hoje, são em torno de 530.

Com a discussão para o fechamento instalada, o ex-comandante Lauro vislumbrou uma saída a partir de outro debate: a possibilidade de a BAFZ sediar o novo campus do ITA. Por oito meses, os servidores trabalharam para assistir aos órgãos federais sobre o potencial da Base em receber e prestar apoio à instituição educacional.

“Todos nós tínhamos a plena convicção de que a visita do Alto Comando da Aeronáutica e do excelentíssimo Ministro da Defesa seria o momento decisivo para o futuro dessa organização. Essa foi nossa motivação e nosso combustível”, explica.

No dia 1º de setembro de 2023, o ministro José Múcio Monteiro e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, anunciaram o início dos estudos de planejamento e infraestrutura para a implantação do ITA em Fortaleza após percorrerem as instalações da Base.

Quatro meses depois, em 19 de janeiro, uma cerimônia oficial com a presença do presidente Lula realizou o lançamento da pedra fundamental e a assinatura do decreto de implantação do ITA Fortaleza, que deve receber os primeiros alunos em 2027.

“Nossa BAFZ ressurge agora com o propósito de receber e apoiar uma instituição de ensino de excelência reconhecida internacionalmente. Hoje compreendo por que Deus foi tão generoso comigo. Ele me proporcionou a oportunidade de conduzir minha tropa ao renascimento da Base Aérea de Fortaleza, voltando a contribuir expressivamente para a nação brasileira”, completa Freitas Filho.

Legenda: Passagem de comando ocorreu na última sexta-feira (26) Foto: Thiago Gadelha

Troca de comando

No último dia 26, quem assumiu o comando da BAFZ foi o Tenente-Coronel Aviador Leonardo Amorim de Oliveira, que possui no currículo mais de 4.400 horas de voo e já atuou no Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Ao Diário do Nordeste, ele relatou as perspectivas para a missão.

Legenda: Comando da Base passou para o Tenente-Coronel Aviador Leonardo Amorim de Oliveira Foto: Thiago Gadelha

“É uma grande satisfação estar subindo ao comando da Base de Fortaleza nesse momento de mudança. É também um desafio grande, mas estamos muito motivados, acho que a população aqui de Fortaleza também está muito motivada com essa notícia de ter uma instituição de alto nível aqui”, disse.

Criado em 1950, por inspiração do marechal cearense Casimiro Montenegro Filho e a partir de cooperação internacional, o ITA é considerado um centro de referência no ensino de engenharia no Brasil.