Praça será construída no lugar de casas da Base Aérea abandonadas no entorno da sede do ITA Ceará

Abandonadas há anos, as antigas residências militares pertencentes à Força Aérea Brasileira (FAB) na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza, já têm um novo destino. Nos próximos anos, devem dar lugar a uma nova praça pública no bairro Aeroporto.

A informação foi compartilhada com o Diário do Nordeste pelo Tenente-Coronel Aviador Lauro Luiz de Freitas Filho, agora ex-comandante da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), durante o evento de passagem de comando da entidade, na última sexta-feira (26), quando assumiu o Tenente-Coronel Aviador Leonardo Amorim de Oliveira.

Segundo Freitas Filho, as tratativas para a instalação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base aceleraram a discussão sobre o destino das casas, já que essas estão no entorno de onde será a sede do ITA Ceará. Anteriormente, elas seriam cedidas para uso da Polícia Federal.

“A gente estava caminhando para fazer a cessão dela para outra instituição pública antes da tratativa com o ITA. Ela seria utilizada pela Polícia Federal, mas com essa mudança do cenário, já foi definido que lá será uma praça pública, então o órgão municipal ou estadual que assumir vai fazer uma praça com quadra”, afirma.

Ainda conforme o ex-comandante, o novo espaço deve contar com um monumento em homenagem a Casimiro Montenegro, marechal do ar cearense e idealizador da primeira unidade do ITA, inaugurada em 1950, em São José dos Campos, em São Paulo.

“Esse pedaço que tem aparentemente essas ruínas, vamos assim dizer, será reaproveitado com uma praça aberta ao público, e as demais casas hoje estão ocupadas”, confirmou o Tenente-Coronel Aviador, que deixou o comando da BAFZ e retornará a Brasília.

Legenda: Casas ocupam grande área próxima às avenidas Borges de Melo e Aguanambi Foto: Kid Jr.

Anos de espera

O esvaziamento das residências militares iniciou em 2013, após a transferência do 1º Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação (1º/5º GAV), apelidado de "Rumba", para a Base Aérea de Natal (BANT). O processo foi concluído em 2014.

Em outubro de 2019, o Diário do Nordeste mostrou que as casas de muro branco e portões azuis, construídas pelo Comando da Aeronáutica (Comaer), se estendem por seis quarteirões, embora sem uso. Instalações elétricas, hidráulicas, portas, janelas e grades foram saqueadas.

À época, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que o processo relativo aos imóveis encontrava-se em andamento. Além disso, garantia que realizava rondas no local para “mitigar eventuais problemas de invasões e depredações”.

No ano seguinte, 2020, elas começaram a ser demolidas pelo Governo do Estado para construção de parte do projeto do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), após cessão do espaço feita pela União. O terreno de 27.780,00 m² ficou cedido gratuitamente pelo período de cinco anos, válido até 5 de outubro de 2025.

Legenda: Residências não apresentam mais portas ou telhados Foto: Kid Jr.

No entanto, em setembro de 2023, o Diário do Nordeste retornou ao local e constatou que as construções permaneciam sem utilização; algumas tiveram entrada bloqueada com muros de tijolos.