Veja quais as próximas etapas para a construção do ITA em Fortaleza

Com o decreto de criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará assinado e a pedra fundamental da instituição em solo nordestino lançada, nesta sexta-feira (19), na Base Aérea de Fortaleza, pelo presidente Lula (PT), os próximos passos rumo à estruturação da unidade no território cearense são: a execução das obras - que serão tocadas pela gestão estadual com recursos do Governo Federal; a realização do concurso para professores que irão atuar na unidade e o vestibular para os primeiros alunos que ingressarão na unidade.

Os dois processos seletivos, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, devem ser lançados ainda em 2024. “para que a gente possa garantir os prazos e daqui a dois possamos trazer de volta os alunos para Fortaleza para cursar aqui no campos ITA no Ceará”.

Na ocasião do lançamento da pedra fundamental, o ministro também afirmou que os projetos da obra já estão prontos e “são os mesmos padrões de alojamento do ITA de São José dos Campos”.

“O Governo Federal está repassando 50 milhões de reais para o Governo do Estado do Ceará para começar imediatamente os com esse projeto podemos iniciar o processo de licitação e assim que tivermos a empresa vencedora, vamos iniciar imediatamente as obras”, detalhou o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Esse recurso será destinado à primeira etapa de instalação do ITA Ceará, segundo o ministro Camilo Santana, que irá contemplar a construção e reforma de salas, laboratórios e alojamentos, considerando a restauração de partes históricas do espaço que tem cerca de 90 anos. “Vamos preservar os prédios que já existem. Vamos fazer a parte de alojamento, hospedaria e alimentação”, explicou o ministro da Defesa, José Múcio, durante o evento.

Ele também reforçou que haverá um esforço enorme para “não fraturar as relações (entre a unidade do Sudeste e a do Nordeste). É um ITA só. Uma qualidade só”.

Camilo Santana também reforçou que, além do montante destinado à primeira etapa, também estão orçados cerca de R$ 30 milhões em 2024 e mais R$ 35 milhões para o ano de 2025.

Camilo Santana Ministro da Educação “Vamos inverter um pouco o eixo de localização mas como não haverá cursos que vão concorrer entre si, vamos ter pessoas de todo o Brasil aqui também no Ceará. Da mesma forma que temos hoje nordestinos, cearenses lá em São Paulo”.

Concurso para professores do ITA Ceará

Questionado sobre o formato do concurso do para o ITA, o ministro da educação informou apenas que “esse ano também vai ser apresentado um calendário de concurso, estamos discutindo com o Ministério da Gestão para autorizar um concurso para professores que ficaram aqui exclusivo para campos ITA Ceará”.

Legenda: Lançamento da pedra fundamental do ITA Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Não há ainda divulgação de quantas vagas o certame irá oferecer, nem quais cargos deverão ser preenchidos.

Vestibular ITA 2024

O governador destacou ainda que “o que foi definido no projeto elaborado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Defesa é de que continua havendo uma seleção única no Brasil para o ITA”. Conforme já anunciado, os alunos passaram 2 anos no ITA de São José dos Campos e depois de 2 anos, eles vão escolher em qual área, em qual curso vão ingressar.

Legenda: Pedra fundamental ITA Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Conforme o cronograma que vem sendo anunciado pelo MEC, neste ano haverá seleção de novos alunos, com as primeiras turmas sendo acolhidas em 2025 e 2026 na sede do ITA em São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Depois de cursarem os 2 primeiros anos em SP, os estudantes iniciam a nova fase no Ceará, em 2027, projetou Camilo.

Cursinho para alunos da rede pública

O governador Elmano de Freitas também anunciou, nesta sexta, a criação de um curso preparatório para alunos da rede pública ingressarem no ITA. Embora não tenha informado detalhes sobre como será realizado, Elmano adiantou que já houve uma reunião sobre o tema e que a ideia deve contar com o apoio da Organização Farias Brito.

"Nós vamos juntos, rede pública e privada, junto com Tales de Sá [superintende na organização FB], instituir um curso da escola pública preparatório para o ITA para que os nossos jovens da escola pública ingressem no ITA, para que eles tenham acesso aos melhores métodos", informou.