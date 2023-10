ITA Ceará: Aeronáutica aprova instalação de campus do instituto na Base Aérea de Fortaleza

O relatório final dos estudos técnicos para instalação de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará confirmou que a Base Aérea de Fortaleza é o local viável para receber a unidade. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (3) pelo Governo Federal.

Os Ministérios da Defesa e da Educação assinaram, no dia 4 de agosto, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para elaboração do estudo, que dimensionou os dados patrimoniais, financeiros, orçamentários, legais e de pessoal da Base Aérea da capital cearense.

No dia 31 daquele mês, representantes da União e do Comando da Aeronáutica visitaram as instalações para verificar, in loco, a possibilidade de receberem os futuros estudantes do ITA.

A conclusão dos estudos, que duraram cerca de 2 meses, atestou a viabilidade técnica de a sede do ITA no Nordeste ser fixada no Ceará.

O resultado foi anunciado em reunião na sede do ITA em São José dos Campos, com presença dos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; da Educação, Camilo Santana; e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Na ocasião, Múcio parabenizou o Estado e definiu a consolidação do projeto como “um grande sonho”. Camilo reforçou a importância da chegada da instituição – que trará consigo a criação de novos cursos de engenharia – para o crescimento da educação não só do Estado, mas de todo o País.

“Esse é mais um passo importante para o ITA, que é um orgulho de todos nós brasileiros, um dos cursos mais conceituados do mundo pela sua excelência, não só da graduação, mas da pós-graduação, da pesquisa, da inovação que o país tem”, frisou o gestor do MEC.

Quando será o vestibular do ITA Ceará

Legenda: Prédio da Base Aérea de Fortaleza cogitado para ser a Reitoria do ITA Ceará Foto: Kid Júnior

Durante visita à Base Aérea em agosto, as autoridades não informaram prazo para início das atividades no Ceará.

O comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, explicou que, “após a parte tangível, de obras”, o planejamento parte para “o intangível”.

“Que é a estrutura de pensamento, ensino, contratação de professores. Imaginar quais cursos colocaremos aqui. A ideia é colocar primeiramente um curso que já exista em São Paulo: temos 6 cursos de engenharia de alto nível”, pontua.

Alunos e alunas que optarem por estudar no ITA Ceará, porém, devem contar com, pelo menos, uma opção a mais de curso : o de Engenharia de Energia.

A ideia, aponta o Damasceno, é aproveitar o potencial de produção energética do Estado, “que hoje está capitaneando essa atividade”. “Será muito bom para o País. O Nordeste está à frente da ampliação da nossa capacidade de formar engenheiros”, afirmou o oficial.

Os cursos ofertados pelo ITA hoje são:

Engenharia Aeronáutica;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Mecânica-Aeronáutica;

Engenharia Civil-Aeronáutica;

Engenharia de Computação;

Engenharia Aeroespacial.

ITA tem raízes cearenses

O ITA foi fundado em 1950 pelo marechal Casimiro Montenegro Filho, nascido e criado no Ceará, mas inspirado pelo modelo de formação de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

Mais de 70 anos depois, em 2023, mais de 40% das vagas para estudar na atual sede do instituto, no estado de São Paulo, são ocupadas por alunos do Ceará. No último vestibular, 62 das 150 aprovações foram daqui, feito que justifica a vinda do ITA a Fortaleza.