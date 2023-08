Estudo para implantação do ITA no Ceará deve durar três meses

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (PTB), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinaram nesta sexta-feira (4) o acordo de cooperação para os estudos de implantação de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado. Este processo deve durar 90 dias, ou seja, cerca de três meses. A sede deve ser instalada em Fortaleza, devido ao alto índice de aprovação da Capital no processo seletivo da instituição de ensino superior.

"Tenho muita segurança que será um impacto positivo para gerações do nosso Estado, dos estados do Nordeste e do Norte. Precisamos muito desse equipamento para favorecer os talentos que temos", disse Elmano. A previsão é de que o campus seja na antiga base aérea da Cidade, no bairro Aeroporto.

Embora esteja localizado, atualmente, apenas em São José dos Campos, em São Paulo, o ITA foi fundado por um cearense, o marechal do ar Casimiro Monteiro Filho. "O ITA é um sonho, é o que há de melhor em nível de ensino nesse país, com modelo de ensino de nível internacional. Então, para o nordeste brasileiro, será um braço importante. Estamos confiantes de que esses estudos vão apontar para a implementação desse projeto", destacou o ministro Camilo Santana, ex-governador do Estado.

Os diálogos para a abertura de uma nova sede do instituto ocorrem há cerca de um mês. O acordo firmado nesta sexta é parte desse processo. A partir de agora, passa a existir um plano de ações para viabilizar a iniciativa, como, por exemplo, a avaliação da estrutura física da antiga Base Aérea de Fortaleza e o diálogo com o Governo para colaboração no projeto.

Cearenses no ITA

O Ceará é historicamente destaque no ITA. Só neste ano, de acordo com o governo estadual, cerca de 40% dos aprovados no vestibular do instituto foram matriculados no Ceará. "Não tenho dúvida da influência positiva em jovens que podem estar, agora, perto da sua casa, no nosso Estado, tendo essa sede do ITA. Isso vai animar muito", espera Elmano.