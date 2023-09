ITA Fortaleza: Lula confirma vinda do instituto e ministro dá aval após visitar prédio da Base Aérea

O presidente Lula confirmou, nesta sexta-feira (1º), que a nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), primeira fora de São Paulo, será mesmo instalada em Fortaleza. A informação foi adiantada pelo Diário do Nordeste em junho. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também deu aval à implantação do Instituto nas instalações da Base Aérea de Fortaleza, após visita ao local também nesta sexta (1º).

"Nós vamos trazer o ITA para investir aqui no Ceará. É um presente que a gente vai dar ao Ceará", disse Lula em discurso durante as comemorações de aniversário de programas de microcrédito do Banco do Nordeste, em Fortaleza. Depois, o presidente acrescentou que a medida é uma compensação pelos resultados do Estado nas avaliações educacionais.

"É prêmio de merecimento pela qualidade de estudo que vocês aplicaram aqui", afirmou.

Além disso, durante esta manhã, o ministro da Defesa visitou as instalações da Base, no bairro Aeroporto, local que deve ser ocupado pelas salas de aula, reitoria, alojamentos e demais espaços que compõem a estrutura do Instituto.

Após percorrer os espaços da Base – como prédios administrativos, refeitório, hotel de trânsito e até hospital –, Múcio se mostrou satisfeito com a infraestrutura já disponível e afirmou são necessários apenas alguns ajustes de planejamento e manutenção nos prédios de alojamentos para receber a sede do ITA de forma ideal.

José Múcio Monteiro Ministro da Defesa Falta muito pouca coisa. Fiquei entusiasmado, é um patrimônio espetacular. Acho que foi preparado para se materializar esse sonho. Vamos comunicar ao presidente da República que, na data que ele decidir, nós podemos vir aqui e assinar esse protocolo de intenções. Mas é um projeto irreversível, um presente para o Ceará por merecimento, pelo investimento que foi feito aqui na área da educação.

Múcio ressaltou que a nova sede é um presente também para o Nordeste brasileiro, devendo favorecer as oportunidades para novos profissionais da aviação.

"O futuro cientista que nasce aqui não precisa sonhar em ir pro Sul. Ele pode ficar no Ceará, porque aqui no Ceará a educação foi muito bem aproveitada, houve muito investimento, e o Ceará vai colher esse fruto e os demais nordestinos também vão colher", disse.

É desejo do ministro que o Ceará tenha o padrão do ITA de São Paulo, "para que não existam dois tipos de formados". Atualmente, o Instituto dispõe de apenas uma sede, localizada em São José dos Campos. Para lá foram 62 estudantes do Ceará (41% das vagas totais) aprovados no vestibular, considerado um dos mais disputados e difíceis do Brasil.

"O ITA é um empreendimento histórico que o Brasil tem usufruído e que orgulha o Brasil no mundo inteiro", disse Múcio.

ITA em Fortaleza

A possibilidade de vinda do ITA a Fortaleza já era dada como concreta por educadores cearenses desde o primeiro semestre do ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Graça Bringel, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe), apontou que a chegada da infraestrutura à capital se dá “por merecimento”.

“Vamos desenvolver mais a tecnologia e a educação do Ceará como um todo, trazer gênios pra cá e deixar os nossos aqui. Os alunos do ITA são dedicados, disciplinados”, apontou a educadora.