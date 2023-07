Finalmente, Fortaleza terá o ITA, o MIT brasileiro

Por iniciativa do ministro da Educação, o ex-governador do Ceará Camilo Santana, Fortaleza deverá receber, em 2024, uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), apontado como o mais importante centro de excelência em tecnologia do Brasil.

O ITA no Ceará será a realização de um sonho que vem sendo sonhado há pelo menos 10 anos.

O Ceará é o principal fornecedor de alunos para o ITA, e isto se deve à dedicação dos principais colégios privados de ensino de segundo grau de Fortaleza, cujos alunos, anualmente, são aprovados no seu dificílimo vestibular.

Até a mídia nacional elogia a decisão do presidente Lula e do seu ministro Camilo Santana, sob cuja gestão esse sonho será transformado em realidade.

Aqui está um exemplo do que significa o ITA para as empresas brasileiras: na Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de projetos de geração de energias renováveis solar fotovoltaica e eólica, comandada pelo cearense Mário Araripe, 90% dos seus engenheiros são graduados pelo ITA.

Esta coluna ouviu de um engenheiro civil cearense, graduado pela UFC e com mestrado na Universidade Federal do Paraná, há 20 anos trabalhando na Casa dos Ventos, a seguinte confissão:

“Os engenheiros do ITA dão de goleada em mim”.

Ponto!