Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 21/07/23 (Mt 12, 1-8)

Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: 'Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado!' Jesus respondeu-lhes: 'Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na Lei, que em dia de sábado, no Templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo: aqui está quem é maior do que o Templo. Se tivésseis compreendido o que significa: 'Quero a misericórdia e não o sacrifício', não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é senhor do sábado.'

Reflexão - Jesus nos ensina que as leis foram feitas para nos orientar e não para nos consumir.

Porque sonda o nosso coração e conhece os nossos desejos mais profundos, o Senhor não impõe condições para nos saciar. Ele deseja matar a fome do homem e se oferece como alimento para a nossa carência espiritual não implicando o dia nem a hora. Ele não age conforme nós pensamos e pregamos! Por isso, Jesus Cristo, neste Evangelho quer nos mostrar que a misericórdia do Pai não se prende a fórmulas, conceitos ou regras humanas. A Misericórdia é a nossa maior motivação para darmos passos aqui na terra em busca da vida em abundância. Os homens impõem um jugo pesado, cheio de regras e limitações, mas para Deus a Misericórdia é a norma que pode ser vivenciada a todo dia e a qualquer hora na nossa vida. Para isso, porém, Ele precisa de nós, homens e mulheres, como Seus instrumentos. Jesus nos chama para alimentar o Seu povo, mesmo que seja em dia de sábado. A desculpa do dia de sábado, às veze esconde uma má disposição para não fazer o bem e usar de misericórdia, por acomodação, preguiça e falta de interesse. Preferimos oferecer a Deus sacrifícios baratos, oferendas sem sentido do que ocupar o nosso tempo em dar atenção a quem necessita do nosso olhar, da nossa compreensão, do nosso apoio ou mesmo de uma simples palavra ou de um ouvido para escutar. Jesus nos ensina que as leis foram feitas para nos orientar e não para nos consumir e que a nossa vida está muito acima e vale muito mais do que os conceitos que nós mesmos adotamos para a nossa acomodação. – Você é muito ligado a regras e preconceitos? – O que você faz quando encontra alguém com fome? – Você espera uma oportunidade melhor para ajudar às pessoas ou o faz em qualquer circunstância?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO