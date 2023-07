Indaiá é a água mineral oficial do Fortal, que celebra 30 anos

Tornaram-se parceiros o Fortal, maior carnaval fora de época do país, que neste ano está celebrando 30 anos de festa, e a Indaiá, marca de água mineral da Minalba Brasil, do Grupo Edson Queiroz (GEQ), que é a água oficial do evento.

A colaboração estratégica fortalece a presença da Indaiá no cenário do entretenimento e reafirma seu compromisso com a hidratação saudável em eventos de grande porte.

Maurício Favoretto, diretor comercial e marketing da Minalba Brasil, expressou entusiasmo em relação a essa parceria estratégica:

"Estamos muito empolgados em sermos novamente a água oficial do Fortal 2023. A alegria presente nos quatro dias de evento representa muito da proposta da Indaiá, e para aproveitar tanta festa, a hidratação é fundamental. A marca tem em seus pilares a alegria e a diversão, e estar no Fortal já faz parte do calendário das nossas ações”, ele disse.



Durante o Fortal 2023, a Indaiá realizará uma série de ações para garantir uma presença marcante. Os foliões que estiverem no camarote Mucuripe serão recebidos por elementos visuais exclusivos da Indaiá. Além disso, um bar temático oferecerá aos participantes a oportunidade de desfrutar da refrescante água mineral durante o evento.

Minalba Brasil é a divisão de alimentos e bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ), um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

A empresa é detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital e a concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e AcquaPanna.

A Minalba Brasil possui um portfólio de produtos ideal para todas as ocasiões de consumo.