Lojistas do Ceará entregam a Ricardo Cavalcante Troféu Clóvis Rolim

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade cearense, principalmente durante o período mais agudo da pandemia da Covid-19, quando liderou a iniciativa privada no esforço de ajudar o poder público a enfrentar aquela emergência sanitária, e também pelo incentivo pessoal à interação das entidades empresariais cearenses, o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante recebeu ontem, no Theatro José de Alencar, o Troféu Clóvis Rolim que lhe outorgou a Federação das Câmaras de Dirigentes do Ceará (FCDL).

O evento – prestigiado pela vice-governador Jade Romero e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Abelardo Benevides Moraes – teve a presença dos maiores empresários da indústria, do comércio e da agroindústria cearenses.

O presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, ao saudar o homenageado e ao entregar-lhe o Troféu Clóvis Rolim, ressaltou as qualidades de liderança de Ricardo Cavalcante não apenas na área empresarial, mas no campo social, destacando seu intenso trabalho durante o auge da pandemia no Ceará.

Dona Edyr Rolim, presidente do Grupo C. Rolim, fundado pelo seu inesquecível marido, o empresário Clóvis Rolim, que nomeia o troféu, fez questão de salientar a dedicação com que Ricardo Cavalcante desenvolve iniciativas para tornar mais dinâmico e moderno o ambiente de negócios no Ceará. Ela se referiu, ainda, às características pessoais do homenageado, dizendo:

“Seu empenho pelo desenvolvimento do hidrogênio verde tem um impacto imensurável, que certamente ficará na história. A entrega deste troféu tem, para mim, um enorme simbolismo, pois leva o nome de um lutador e um reconhecimento por seu trabalho".

Por sua vez, a vice-governadora Jade Romero disse, em seu discurso, o seguinte:

“Temos uma enorme gratidão, como cearenses, ao Ricardo. Uma grande parte desse prêmio unânime se dá por esse papel de ser ele um elo entre academia, setor público e setor privado. Ouvir o Ricardo é sempre revigorante, principalmente quando se fala sobre hidrogênio verde. As falas dele e toda a dedicação dele fortalecem a economia do Estado. Então, é um orgulho ter uma pessoa como Ricardo à frente da Fiec e recebendo esse prêmio".

Ao agradecer a homenagem, Ricardo Cavalcante declarou-se feliz e honrado, e enalteceu a FCDL por conceder-lhe o Troféu Clóvis Rolim, “que foi um homem educado em todos os sentidos e cuidadoso com os amigos, com as empresas e com as entidades empresariais; sinto-me lisonjeado”.