Unifor lança prova agendada para ingresso de novos alunos em 2025.1

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação presencial a partir de 2025.1, exceto Medicina. Os interessados deverão agendar e realizar prova de redação para avaliação de domínio de escrita formal em língua portuguesa.

“O Vestibular Agendado é uma oportunidade adicional de ingresso para candidatos que não realizaram o Vestibular Presencial ou que não possuem nota do ENEM para utilizar como forma de entrada na Unifor”, explica Raul Alef, gerente de captação da Unifor.

Esse vestibular consiste em uma prova de redação realizada em ambiente digital na Unifor. No horário agendado, o candidato deverá se dirigir ao Campus da Unifor (avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz) e realizar a prova, com duração máxima de duas horas.

Serão considerados critérios como domínio de escrita formal em língua portuguesa, compreensão do tema e aplicação das áreas do conhecimento, a capacidade de interpretação das informações e organização dos argumentos, além do domínio dos mecanismos linguísticos de argumentação e capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitem os direitos humanos. “Após a realização da prova, nossa equipe de corretores avalia a redação, e o resultado é enviado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição”, Raul Alef.

Agendamento

As inscrições para o Processo Seletivo Continuado podem ser feitas no portal unifor.br. O candidato deve selecionar a opção de Vestibular Agendado, escolher a data e o horário para a realização da prova, conforme as opções de horários disponíveis.

“Oferecemos várias opções de datas e horários para o Vestibular Agendado, incluindo períodos pela manhã, tarde e noite, permitindo que o candidato escolha o momento mais conveniente para realizar a prova. Nosso objetivo é alcançar o maior número possível de candidatos com esse modelo de ingresso, ampliando as possibilidades de acesso ao ensino de qualidade que só a Unifor pode oferecer”, destaca o gerente de captação da Unifor.

As provas poderão ser agendadas nos seguintes dias e horários:

Segundas-feiras: 9h

Terças-feiras: 14h

Quartas-feiras: 18h

Quintas-feiras: 14h

Sextas-feiras: 18h

Mais informações podem ser conferidas no edital do processo seletivo continuado.