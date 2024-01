Camilo Santana chora em evento de instalação do ITA no Ceará: 'É um dia histórico'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), se emocionou durante discurso ao falar sobre a instalação de uma sede do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. "É um dia histórico para o Ceará. É um dia histórico para a educação do Nordeste brasileiro", disse o ex-governador ao agradecer ao presidente Lula (PT) pela iniciativa.

VEJA VÍDEO:

Os dois participam, nesta sexta-feira (19), de solenidade de lançamento da pedra fundamental do campus do ITA que irá funcionar na Base Aérea de Fortaleza.

"O senhor não sabe... Essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro e para o Ceará, o que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará. Porque nenhum país, nenhum estado vai crescer sem dar educação para o nosso povo. Viva a educação brasileira", encerrou o ministro.

A fala foi ovacionada pelos presentes na cerimônia, que aplaudiram de pé o pronunciamento de Camilo Santana. Ao final do discurso, ele foi cumprimentado pelo presidente Lula, pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Na sequência, Elmano de Freitas afirmou que ficou emocionado com a fala do ministro. "Nós nos emocionamos com a educação", falou o governador ao cumprimentar o ministro no início do seu discurso.