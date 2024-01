Lula visita o Ceará pela terceira vez para anunciar instalação do ITA; acompanhe em tempo real

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará, nesta sexta-feira (19), para participar do ato formal de instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza. Esta será a terceira vez, em pouco mais de um ano do terceiro mandato, que o petista estará no Estado.

O evento está previsto para ocorrer às 13h30, com a presença, também, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, e do Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho.

Embora este seja ano de eleições municipais, o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), garante que a visita do presidente será apenas institucional, e que não terá interferência nas discussões sobre o pleito. Guimarães, inclusive, informou que não irá ao evento por recomendação médica.

Acompanhe em tempo real

Veja também

ITA em Fortaleza

A instalação de uma sede do ITA no Ceará foi anunciada no segundo semestre do ano passado. A construção da primeira etapa da unidade terá investimento de R$ 50 milhões, mas já estão previstos mais R$ 30 milhões este ano e outros R$ 35 milhões em 2025.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o ministro Camilo Santana havia adiantado que o instituto terá cursos "novos e diferentes de São Paulo, até para não concorrer". "A ideia é fazer um curso na área de sistemas, de tecnologia e, também, de energias renováveis, diante da nova matriz energética que o mundo está construindo. Explorar o potencial que o Nordeste tem de energia eólica, solar, hidrogênio verde", disse o ex-governador cearense.

Veja também

Relembre as outras visitas do presidente

Primeira visita

A primeira visita de Lula ao Ceará foi no dia 12 de maio de 2023, quando o presidente acompanhou o ministro Camilo Santana no anúncio da retomada de obras da Educação no País e no lançamento do programa de Escolas de Tempo Integral.

Legenda: Na primeira visita, Lula visitou uma escola de tempo integral em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

À época, o mandatário esteve na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, em Fortaleza, e seguiu viagem para o Crato, na Região do Cariri, para assinar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.

Segunda visita

Lula voltou a cumprir agenda oficial na Capital no dia 1º de agosto do ano passado, para participar da comemoração de aniversário de dois programas de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo e o Agroamigo.