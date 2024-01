José Guimarães não participará de cerimônia com Lula em Fortaleza após problema de saúde

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT) não acompanhará o presidente no lançamento, nesta sexta-feira (19), da pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O parlamentar informou que, após sentir “desconforto e forte indisposição”, procurou atendimento médico e foi diagnosticado com uma “infecção intestinal”.

Em nota divulgada para a imprensa, o petista reforçou que seguirá as orientações médicas e permanecerá em repouso.

“Infelizmente, irei me ausentar do lançamento da pedra fundamental da unidade do ITA em Fortaleza. Tão logo me recupere, voltarei o mais breve possível ao cumprimento das agendas”, destacou.