'Seria uma boa', diz Guimarães sobre Luizianne disputar Prefeitura de Caucaia

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara, disse considerar uma alternativa a candidatura da ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), para a eleição de Caucaia, na Região Metropolitana. A declaração do petista aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), durante o evento de entrega de tratores e máquinas agrícolas a municípios do estado, realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), no bairro do São Gerardo.

Segundo ele, as tratativas para uma candidatura governista no município vizinho ainda serão iniciadas. "Com o Vitor Fora, nós vamos sentar com o governador (Elmano de Freitas), com o Camilo (Santana, ministro da Educação) e buscar uma alternativa para a Caucaia. É um município estratégico para nós", frisou.

"O PT precisa ajudar a buscar essa solução. Nós estamos conversando, logo nós vamos conversar e aprofundar a decisão com o prefeito Vitor Valim", completou o político em entrevista ao Diário do Nordeste.

Em seguida, ao ser questionado sobre a possibilidade da deputada federal petista ser lançada como a postulante ao cargo de prefeita, como representante do grupo do Governo do Estado, Guimarães foi enfático: "Seria uma boa". O nome de Luizianne passou a constar na lista de pretendentes após declaração da ex-prefeita, durante entrevista, de não estar fechada a nenhum diálogo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da parlamentar a fim de obter um posicionamento acerca da declaração ou de possíveis negociações que estejam sendo tocadas no sentido de tê-la no pleito caucaiense. A matéria será atualizada quando houver uma devolutiva.

Definições eleitorais

Luizianne é uma das pré-candidatas ao Paço Municipal de Fortaleza, junto a outros quatro correligionários - Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Artur Bruno e Evandro Leitão.

Desde o ano passado, quando começaram a circular informações que davam conta da chegada de Evandro ao Partido dos Trabalhadores, alas da sigla discutem qual será o melhor modelo de seleção da figura que encabeçará a chapa majoritária para a administração alencarina. Há quem defenda a realização de prévias e outros que acreditam numa unidade em torno de uma candidatura.

A posição oficial do órgão partidário fortalezense, comandado por Guilherme Sampaio, é de que a decisão sobre o candidato ou candidata em Fortaleza deverá sair até 30 de março deste ano. O período é o mesmo de quando tem início a janela partidária, espaço de tempo determinado pela Justiça Eleitoral em que vereadores com mandato poderão migrar de legenda e ainda assim continuarem com seus mandatos.

Desistência de Valim

A busca por uma pessoa que defenda o grupo de Elmano em Caucaia se desencadeou com o anúncio da desistência da tentativa de reeleição pelo atual ocupante da cadeira de prefeito, Vitor Valim (PSB), no último dia 8 de janeiro. Na oportunidade em que tornou pública a decisão, ele afirmou que o projeto de governo que tem executado seguirá com outro nome indicado pelo governador.

Ele admitiu que iria conversar com os dois líderes para que pudesse ser definida uma candidatura para substituir a sua e negou que a decisão tivesse qualquer relação com pesquisas precoces de intenção de votos ou de aprovação do seu mandato.

Na quarta-feira (10), durante um evento público, ele deu detalhes sobre o que teria motivado sua saída da disputa. Conforme discorreu, a perda recente da filha Sofia Valim, de 19 anos, o motivou a repensar projetos e "enxergar a vida de uma forma diferente". Ao lado da esposa, o prefeito disse que a escolha foi tomada em conjunto com a família.