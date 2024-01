Prefeito de Caucaia, Vitor Valim desiste de tentar reeleição em outubro; entenda

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta segunda-feira (8), o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), informou que não disputará reeleição ao cargo em outubro. Segundo ele, o projeto de governo que tem executado seguirá com outro nome indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT): "eu não sou candidato à reeleição".

"Eu acredito que cada um tem a sua missão a ser cumprida com muita energia e vigor, então eu tenho que comunicar aqui com o povo de Caucaia que, neste ano, vocês vão ter realmente o prefeito Vitor Valim até 31 de dezembro de 2024, mas este projeto de governo comandado pelo nosso líder político aqui no Estado, o senador e ministro Camilo Santana, e pelo nosso governador Elmano de Freitas aqui em Caucaia, junto à minha base política de vereadores e secretários, vai ter um novo nome com muito vigor e energia que possa comandar essa cidade pelos próximos quatro anos", disse o gestor.

Valim afirmou que ainda vai dialogar com os dois líderes para definir o novo nome que irá disputar as eleições pelo grupo político, seja homem ou mulher. Ele também negou que a decisão tenha qualquer relação com pesquisas precoces de intenção de votos ou de aprovação de gestão, e lembrou que, em 2020, não era favorito na disputa, mas saiu vencedor.

Na ocasião, ele fez uma espécie de prestação de contas das políticas desempenhadas no seu mandato, como o passe livre municipal no transporte público e o programa "Bora Conectar", que fornece internet aos estudantes da rede municipal de ensino. Valim também anunciou uma nova live para informar as entregas previstas até o fim do ano.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa para falar sobre o assunto, mas não houve retorno.

Nesta data, exatamente um mês após o falecimento de sua filha Sofia após não resistir a um transplante de fígado, o prefeito ainda agradeceu as palavras de carinho e apoio que recebeu naquele momento.