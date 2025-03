Votação do orçamento 2025 foi adiada por pendências em relatório e viagem de políticos

A votação do orçamento de 2025 foi adiada novamente para abril, conforme comunicado da Comissão Mista de Orçamento (CMO), divulgado pela presidência da Câmara dos Deputados neste sábado (15). As informações são do G1.

A apreciação do projeto estava prevista para a próxima terça-feira (18) no colegiado e para a quarta-feira (19) no plenário do Congresso.

Contudo, a nova previsão é de que a votação ocorra na semana de 31 de março a 4 de abril na CMO. Depois, irá ao plenário do Congresso, após a aprovação no colegiado.

A análise do orçamento, que era para ter ocorrido no ano passado, sofreu atraso devido a impasse entre os Poderes Legislativo e Judiciário sobre a liberação de emendas parlamentares.

Por que foi adiada

O adiamento foi justificado por pendências no relatório do senador Angelo Coronel (PSD-BA) e pela viagem internacional dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Os políticos irão acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita oficial ao Japão, que ocorrerá entre 24 a 27 de março.

