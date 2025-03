'Uma boa ideia, mas não estava funcionando', diz Evandro Leitão após extinção da Fagifor

Criada em 2014, a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) teve sua extinção aprovada nesta semana pela Câmara de Vereadores (CMFor). Neste sábado (15), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), justificou a exclusão da entidade na reforma administrativa. Segundo ele, a Fundação não estava funcionando como planejada inicialmente.

“A Fagifor, na sua concepção, acredito eu, deve até ter sido uma boa ideia, mas do jeito que ela estava efetivamente funcionando, não estava tendo o resultado que a população e nós queríamos”, disse.

O petista participou, neste sábado, do segundo dia de reunião geral do secretariado da Prefeitura de Fortaleza. No encontro, ele pediu que a equipe evite “tensionamento político”. “A eleição passou”, reforçou o prefeito.

Ele ressaltou que, apesar da extinção da Fagifor, os servidores foram incorporados aos quadros da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e reforçou que os aprovados no concurso também serão chamados.



“Recepcionamos todos os servidores e servidoras, a Secretaria da Saúde está recepcionando. Os aprovados no concurso também serão chamados, mas com uma cronologia, com uma organização para que a gente possa ter uma eficiência melhor no serviço público. Temos que fazer mais com menos”, concluiu.

A Fagifor surgiu para atuar na gestão hospitalar e ambulatorial, na atenção primária, nos serviços de urgência e emergência, no apoio diagnóstico e nas áreas de ensino, pesquisa e educação continuada da Prefeitura de Fortaleza.

Servidores e aprovados no concurso

Para reduzir o impacto sobre os funcionários da entidade, que atuavam no regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a gestão municipal passou todos para o regime estatutário.

Em 2024, a Fagifor realizou um concurso para o provimento de 2.241 vagas, incluindo cargos de assistente social, educador físico, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico. Para o nível médio, o concurso contemplou, entre outros, os cargos de auxiliar de enfermagem, condutor socorrista e técnico em radiologia.

Parte desse grupo de aprovados já foi nomeado e, segundo o prefeito, a ideia é convocar cerca de mil ainda pendentes de forma gradativa entre os anos de 2026, 2027 e 2028. A validade do certame deverá ser prorrogada por dois anos, a contar do término do prazo original previsto no edital.

Todo o patrimônio, arquivos, projetos em execução, contratos, convênios e outros serviços que hoje estejam sob a responsabilidade da Fagifor também deverão passar para a pasta da Saúde.