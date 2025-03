‘Eleição é página virada’, diz Bruno Mesquita sobre relação com a oposição na Câmara de Fortaleza

Responsável por liderar, na Câmara de Fortaleza, a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), o vereador Bruno Mesquita (PSD) minimizou o acirramento com a oposição na Casa. O político elogiou o papel dos parlamentares que atuam do lado oposicionista.

“É uma oposição muito qualificada, até mais qualificada do que a que eu fiz parte na legislatura passada. É uma oposição com conteúdo, com pautas”, disse.

O vereador participou da live do PontoPoder e concedeu entrevista aos editores Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Na conversa, ele reconheceu que há um avanço no Legislativo municipal de debates polarizados entre petistas e bolsonaristas. “Mas eu vejo uma oposição que a gente conversa, senta, procura ajudar no que for preciso”, completou. No último pleito municipal, Fortaleza teve a disputa mais acirrada em 24 anos, com Evandro Leitão e André Fernandes (PL) totalizando uma diferença de 10,8 mil votos no segundo turno.

Ainda assim, segundo Mesquita, os embates travados durante a corrida rumo ao Paço Municipal não têm ressoado no Plenário da Câmara.

“Eu não vejo uma oposição de nenhuma forma doentia, eu vejo eles com muitas ideias, com muita construção, com bastante diálogo e vejo essa questão da eleição como página virada. A oposição está tentando mostrar para a sociedade que está fiscalizando o governo, como eles fiscalizam, fazendo as pautas que eles acham necessárias para o mandato. Eu acho que essa questão de eleição e acirramento já passou”, concluiu.