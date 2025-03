Evandro diz que pediu 'socorro para a Saúde de Fortaleza' em encontro com Lula

O encontro entre o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o presidente Lula (PT), na última quinta-feira (13), em Brasília, teve como assunto principal a saúde pública da Capital. De acordo com o chefe do Executivo municipal, a conversa foi um pedido de “socorro”.

O prefeito comentou sobre o encontro durante o segundo dia de reunião do secretariado municipal, neste sábado (15). “Nós fizemos algumas solicitações a ele, estamos precisando de um socorro, de uma ajuda, em especial na Saúde de Fortaleza”, disse.

O político ainda justificou sobre a falta de medicamentos em algumas unidades de saúde da Cidade.

“É importante que a população saiba que a falta de alguns remédios em alguns dos nossos postos se deve à falta de programação da gestão anterior, quando era para ter sido feita no final do ano passado. Todos sabemos que a indústria farmacêutica fecha na segunda quinzena de dezembro e na primeira quinzena de janeiro e só volta, algumas delas, em fevereiro ou na segunda quinzena de janeiro. Então, essa programação não foi feita, infelizmente, e temos essa repercussão agora”, disse.

Empossado em 1º de janeiro deste ano, Evandro Leitão assumiu o comando da Prefeitura em meio a uma crise na área. Conforme mostrou o Diário do Nordeste, logo após a eleição, a situação do setor veio à tona. Uma dos cenários mais críticos era no Instituto Doutor José Frota (IJF), mas a falta de medicamentos e insumos básicos, além de atraso nos pagamentos de profissionais, ocorria também em outras unidades municipais.

Em resposta à crise, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 de Fortaleza previu um aumento de mais de R$ 85,7 milhões no orçamento do hospital em relação a 2024. Neste ano, então, está destinado ao funcionamento do IJF um montante de R$ 729,5 milhões, 13% acima do anterior.

Depois que deixou a Prefeitura, o ex-prefeito José Sarto sumiu das redes sociais por um mês e meio. Ele retornou à rotina de publicações em meados de fevereiro, mas, até agora, não comentou sobre a situação da Saúde Pública de Fortaleza. O político tem focado em rebater críticas de adversários e disputar a paternidade de obras com a atual gestão da Capital.

Encontro com Lula

No encontro que teve com Lula, Evandro estava acompanhado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ministro Camilo Santana (PT). O quarteto deve se reencontrar na próxima quarta-feira (19), quando o presidente estará no Ceará para a Inauguração do Hospital da Uece.

Essa será a primeira visita do presidente Lula ao Ceará em 2025. Inicialmente, o petista vinha ao Estado em fevereiro para participar da assinatura de uma ordem de serviço para a duplicação da BR-116, mas o governador Elmano de Freitas anunciou uma mudança "estratégica", para que Lula participasse justamente da inauguração da nova unidade de saúde.