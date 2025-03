Em reunião com Lula, Evandro vai pedir que Governo Federal pague mais de 50% do funcionamento do IJF

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vai se reunir com o presidente Lula, nesta quinta-feira, em Brasília, para tratar sobre o custeio do funcionamento do Instituto Dr. José Frota (IJF). Na ocasião, o gestor municipal vai solicitar que o Governo Federal banque mais de 50% do valor necessário para os serviços do hospital.

Nesta quinta (13), Evandro esteve com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e com o ministro da Educação, Camilo Santana, no Encontro Anual Educação Já, promovido pelo Todos pela Educação, em São Paulo.

Tanto o ministro quanto o governador palestraram no evento. Evandro apenas acompanhou os debates.

Após cumprir agenda no evento, o prefeito seguiu para o Distrito Federal para apresentar a proposta a Lula, de quem é correligionário.

Hoje, 81% do orçamento do IJF são custeados pela Prefeitura de Fortaleza. O restante é repassado pelo Governo do Estado (10%) e pela União (9%).

A redistribuição dessa responsabilidade é demanda histórica, que atravessa diversas gestões da capital cearense. Em geral, as prefeituras alegam que o IJF serve a todo o Estado, já que é equipamento de referência; recebendo, inclusive, pacientes de fora do Ceará.

Crise no IJF

Legenda: Recompor quadro de profissionais é apontado por especialistas como medida fundamental para 2025 Foto: Kid Júnior

Em 2024, os meses finais da gestão do ex-prefeito José Sarto foram marcados por uma crise profunda no funcionamento do IJF, com falta de medicamentos e insumos básicos, cancelamento de cirurgias, sobrecarga de profissionais e déficit no quadro de atendimento.

Em resposta, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 previu um aumento de mais de R$ 85,7 milhões no orçamento do hospital em relação a 2024. Neste ano, então, está destinado ao funcionamento do hospital um montante de R$ 729,5 milhões, 13% acima do anterior.

O aumento foi o maior desde 2021, quando a pandemia de Covid e a inauguração do IJF 2 exigiram incremento dos recursos. Apesar disso, especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste apontaram que o valor não suprirá o déficit financeiro mensal com que a unidade de saúde opera.

Além do incremento financeiro para garantir materiais e insumos, representantes do Conselho Municipal de Saúde e de sindicatos e conselhos de trabalhadores da saúde destacam que a recomposição do quadro de funcionários do IJF é urgente.

A necessidade foi reconhecida por Riane Azevedo, que retornou ao cargo de superintendente do IJF em janeiro de 2025. A gestora diagnosticou como sendo este o principal problema da instituição.

“Há uma dificuldade, porque as pessoas se aposentaram, o que é um direito legal, muitas se aposentaram ao longo do tempo, e a gente está precisando recompor os quadros”, disse, em coletiva de imprensa naquele mês.