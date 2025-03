Profissionais do IJF paralisam atividades em emergência para manifestação

Profissionais da saúde que atuam na emergência do Instituto Doutor José Frota (IJF) realizaram uma paralisação de atividades, na noite dessa quarta-feira (12) e outra na manhã desta quinta (13), por melhores condições salariais e de trabalho. Conforme vídeos divulgados pelos trabalhadores nas redes sociais, os serviços devem sofrer novas pausas por 30 minutos nos três turnos de jornada.

Os profissionais da saúde pedem Plano de Cargos e Carreiras (PCC) mais justo, além de um reajuste salarial acima do que foi proposto pelo prefeito Evandro Leitão (PT), de 4,83% — índice que deve ser parcelado em duas vezes, nas folhas de junho (2%) e dezembro (2,83%). A categoria exige ainda da Prefeitura melhor abastecimento de medicamentos e material hospitalar, como gases e curativos.

A reportagem entrou em contato com o IJF e com a Prefeitura de Fortaleza para falar sobre as reivindicações e o atendimento na unidade hospitalar. Em nota, o hospital diz que cumpre decreto de contingenciamento que está em vigor no Município, com redução temporária de salários e número de terceirizados. E que o reajuste proposto aos servidores viabiliza "um aumento correspondente à inflação de 2024 dentro do exercício de 2025, evitando o acúmulo de perdas para o servidor".

"A proposta foi apresentada em reunião realizada na segunda-feira (10) com entidades sindicais em mais um encontro que reforça a disposição da Prefeitura para o diálogo. Foram sete reuniões entre representantes dos servidores e da gestão", cita a nota (veja texto na íntegra abaixo).

Nova manifestação nesta quinta (13)

Na manhã desta quinta-feira, os profissionais de saúde realizaram uma nova manifestação, na entrada do hospital, com faixas e carros de som para informar a população sobre os problemas que os servidores estão passando.

Martinha Brandão, deputada estadual e diretora do SindSaúde Ceará, declarou que o valor de reajuste ofertado pelo Município não corresponde ao cenário que vivem os profissionais da saúde. "O anúncio feito pelo prefeito, esta semana, de reajuste salarial, foi 4,83% para parcelar de duas vezes, ignorando a data base dos servidores que é janeiro. Porque essa implantação de 2% será, pelo anúncio do prefeito, só a partir no mês de junho e nos não podemos nos calar e achar que isso é natural".

A categoria reclama ainda que o reajuste ofertado é sem retroatividade à data-base e não que houve resposta sobre o auxílio-alimentação.

Veja nota do IJF na íntegra

Com uma dívida pública herdada no valor de R$ 4,6 bilhões e um decreto de contingenciamento em vigor, o Município reduziu temporariamente o salário dos titulares, a gratificação de servidores e o número de terceirizados no quadro de pessoal. Agora revisa os contratos em vigor.

Diante disso, entendendo a legitimidade e importância do reajuste geral do servidor público, a Prefeitura estudou uma maneira de viabilizar um aumento correspondente à inflação de 2024 dentro do exercício de 2025, evitando o acúmulo de perdas para o servidor.

Assim, a Prefeitura garantiria o percentual do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 2024, de 4,83%, parcelado em duas vezes. Na folha de pagamento de junho entrariam 2% e na de dezembro, os 2,83% restantes.

A proposta foi apresentada em reunião realizada na segunda-feira (10/03) com entidades sindicais em mais um encontro que reforça a disposição da Prefeitura para o diálogo. Foram sete reuniões entre representantes dos servidores e da gestão.

Como resultado, parte das pautas sem impacto financeiro foi encaminhada, como a revogação do decreto de afastamento dos servidores sindicalizados e a implantação da nova formação da Mesa Central, instância máxima do Sistema de Negociação Permanente.