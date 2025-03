Ceará registra 3 mortes por meningite e mais de 30 casos neste ano; veja sintomas e formas de prevenção

Com pescoço rígido, febre e dor de cabeça como os principais sintomas, a meningite causou três mortes e 34 casos, nos dois primeiros meses de 2025, conforme o monitoramento feito pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) por meio da Planilha de Notificação Semanal (PNS). A doença é prevenível por vacina e as doses estão disponíveis em postos de saúde por todo o Estado.

Os dados são até a semana epidemiológica 9 – com base no cronograma usado pelo Ministério da Saúde (MS) – referente ao período de 29 de dezembro de 2024 até ao dia 1º de março deste ano.

Essa doença acontece com uma inflamação das meninges, como são chamadas as membranas envolta do cérebro, sendo causada por bactérias e vírus, principalmente, conforme o MS. Já a meningite meningocócica é causada especificamente pela bactéria meningococo, mas nenhum registro desse tipo foi feito neste ano.

Veja também Ceará De meningite a Covid, veja quais doenças e vacinas para crianças mais preocupam na volta às aulas

Em relação às outras meningites, com 19 casos, a capital cearense registra a maioria das confirmações no Estado e os três óbitos notificados até o momento. Sobral, na Região Norte, registrou três casos e Redenção, no Maciço de Baturité, dois diagnósticos.

Caucaia também tem dois casos registrados de meningite. Além disso, pelo menos, um caso da doença foi confirmado nas cidades de Barreira, Pacoti, Boa Viagem, Canindé, Ipu, Irauçuba, Marco e Cascavel.

Legenda: Vacinação é a principal estratégia para evitar meningite Foto: Fabiane de Paula

A médica pediatra Vanuza Chagas contextualiza que os “dois extremos” da vida são mais vulneráveis à doença e não apenas as crianças. "Os idosos, com o sistema imunológico já enfraquecido, também são mais suscetíveis à complicação, por exemplo, pela meningite causada pelo meningococo", detalha.

Além disso, pacientes com enfermidades crônicas, doenças do rins e do coração, e síndrome de down também precisam de uma atenção mais específica.

"As vacinas existem para as meningites bacterianas, não existem para as virais e nem causadas por fungos. Desde o nascimento, os bebês recebem proteção para uma forma grave de meningite, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, com a vacina BCG", completa.

"Também temos proteção contra a meningite causada pelo pneumococo que hoje é uma das principais causas da doença em crianças menores de cinco anos e a proteção se faz com as vacinas pneumo 10, 13, 15 e 20", acrescenta a especialista.

Transmissão

As crianças menores de 5 anos são mais suscetíveis à meningite, mas a doença pode ser contraída em qualquer idade. A transmissão acontece pelo doente pela fala, tosse, espirros e beijos, por exemplo. No caso da bactéria meningococo, nem todos ficam doentes após a contaminação, porque o organismo se defende por meio de anticorpos.

"O portador assintomático, principalmente, do meningococo e o adolescente exerce um importante papel nessa cadeia de transmissão para crianças menores e por isso é tão importante a vacina”, contextualiza a pediatra.

Sintomas da meningite:

Febre alta

Dor forte de cabeça

Vômitos

Rigidez no pescoço (dificuldade em movimentar a cabeça)

Manchas vinhosas na pele

Desânimo ou moleza

Caso haja suspeita de meningite, os profissionais de saúde realizam a coleta e análise de amostras de sangue e de líquido cefalorraquidiano. A identificação do agente é muito relevante para que os médicos saibam como tratar a infecção com mais efetividade.

Como evitar a meningite

Como a doença pode ser causada por agentes infecciosos, a prevenção da meningite também é múltipla, sendo a vacinação a principal estratégia. Confira os imunizantes disponíveis no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização são:

Vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite.

Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.

"A gente não pode deixar de lado a importância da amamentação com o colostro, nos primeiros dias de vida, que também pode protegem o bebê enquanto o calendário vacinal é cumprido", acrescenta Vanuza Chagas.

As vacinas contra a meningite estão disponíveis nos postos de saúde em todos os municípios do Ceará, com doses aplicáveis já no nascimento. Confira o calendário vacinal do Ministério da Saúde.