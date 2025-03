Evandro faz reunião com secretários para impedir 'ações sobrepostas' e pede que evitem 'tensionamento político'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participou, na manhã deste sábado (15), do segundo dia de reunião do secretariado do Município. Segundo o petista, o foco do encontro é evitar "ações sobrepostas" entre as diversas pastas. Em discurso à equipe municipal, o prefeito ainda recomendou que eles evitem “tensionamento político”: “A eleição passou”, disse.

Inicialmente, Evandro estaria na abertura do encontro do secretariado, realizado na sexta-feira (14), contudo, devido a uma série de compromissos em Brasília, ele não conseguiu chegar a tempo na reunião, que foi comandada pela vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD). Na Capital Federal, o prefeito encontrou o presidente Lula (PT) na quinta-feira (13), ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ministro Camilo Santana (PT).

Veja também PontoPoder Vereadores de Fortaleza aprovam reforma administrativa do Governo Evandro; saiba o que muda PontoPoder ‘Eleição é página virada’, diz Bruno Mesquita sobre relação com a oposição na Câmara de Fortaleza

Logo no início do encontro com o secretariado, Evandro comentou sobre as prioridades da gestão e cobrou agilidade na entrega de soluções.

“Eu estou extremamente energizado, com muita vontade para trabalhar por Fortaleza, em prol não somente dos 716 mil eleitores que tivemos, mas para todos e todas. A eleição passou, sempre tenho dito isso, vamos olhar para frente, evitar tensionamento políticos, vamos tentar unir essa cidade, sei que não é fácil, mas vamos evitar tensionamento político, mas vamos nos unir, nos irmanar para implementar tudo que a gente deseja e quer para essa cidade”. Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

Evandro ainda comemorou a aprovação da reforma administrativa na Câmara de Fortaleza. Os parlamentares aprovaram o redesenho proposto pelo petista, incluindo a criação de novas secretarias.

“Agora temos a pasta das Relações Comunitárias, das Mulheres, da Proteção Animal, a Coordenadoria das Regionais, que vai exercer um papel fundamental e extremamente importante para que a gente possa ter bons resultados em todas as 12 regionais. Então, o momento agora vai ser de estruturação dessas pastas e, em paralelo, já iniciar os trabalhos, já apresentar respostas a todas as demandas”, disse.

Segundo o prefeito, com a gestão redesenhada, o foco agora é apresentar resultados para a população e evitar ações sobrepostas entre as secretarias.