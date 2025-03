Plano Diretor: ‘Vamos ver o que se aproveita do feito pelo Sarto, o que não servir, vamos refazer’, diz Bruno Mesquita

Líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Bruno Mesquita (PSD) disse, na quinta-feira (13), que a atualização do Plano Diretor de Fortaleza é uma das prioridades tanto para o Executivo quanto para o Legislativo municipal neste ano. O político defendeu que os planejamentos feitos pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) para a Capital sejam revisados.

“Vamos ver o que se aproveita do que foi feito pelo Sarto, o que não servir, vamos refazer. Eu disse para o prefeito que, se a gente for começar tudo de novo, vamos passar três ou quatro anos, eu acho que nem na gestão dele teremos como fazer algum tipo de mudança no Plano Diretor”, completou.

O parlamentar participou da live do PontoPoder e concedeu entrevista aos editores Jéssica Welma e Wagner Mendes. Na conversa, ele apontou alguns problemas gerados pela desatualização da legislação que orienta sobre a ocupação e desenvolvimento na Cidade.

“O prefeito já falou até publicamente, ele defende essa revisão porque está ultrapassada até pelo tempo da pandemia. Essa é uma questão que a gente está vendo com muito zelo para vermos o que se aproveita e o que muda. Aliás, tem alguns locais de Fortaleza que deixaram de avançar por conta dessa questão do Plano Diretor”, disse.

Atualmente, a legislação vigente sobre isso em Fortaleza é de 2009, aprovada e sancionada ainda durante o mandato da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). As atualizações ocorrem a cada década, portanto, desde 2019, o Plano Diretor da Capital está defasado.

Atraso na conclusão do Plano Diretor

As tentativas de revisão da norma começaram ainda durante a administração de Roberto Cláudio (PDT), em 2020. As movimentações ocorreram após atraso de um ano e pressões de entidades ligadas ao tema. Contudo, os trabalhos foram interrompidos em julho daquele ano, por conta das medidas de isolamento social adotadas na pandemia da Covid-19.

Ao tomar posse, Sarto seguiu articulando a atualização do Plano Diretor. O prazo de conclusão foi reavaliado sucessivas vezes ao longo da gestão, tanto pelo próprio mandatário quanto por aliados que ocupam cadeiras na Câmara Municipal.

“O Plano Diretor é um assunto que estamos nos debruçando mais. Eu fui da Comissão do Plano Diretor no primeiro biênio do mandato anterior e agora sou vice-presidente da Comissão, presidida pelo vereador Benigno Júnior”, disse Mesquita.

“O prefeito quis saber a nossa opinião, principalmente a minha e a do vereador Léo Couto (presidente da CMFor), que fomos da legislatura passada. Eu participei de alguns eventos, de algumas oficinas (na gestão Sarto) sobre o Plano Diretor. Dei essa opinião ao prefeito Evandro, que a gente veja o que foi feito pelo Sarto, como as reuniões temáticas de bairro, que isso ele fez, eu participei de várias”, concluiu.