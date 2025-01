Léo Couto quer regularizar Plano Diretor em 2025 e defende saúde, obras e Carnaval como prioridades para os 100 dias

O novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Léo Couto (PSB), anunciou as prioridades para os 100 primeiros dias à frente do Legislativo da Capital. Os planos incluem também medidas a serem adotadas pelo atual prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT). Aliados, Evandro e Léo foram empossados na última quarta-feira (1º) e têm focado as primeiras ações em conter a crise na saúde pública da Capital.

A lista de prioridades contempla também obras emergenciais, a aprovação do novo Plano Diretor e o Carnaval de Fortaleza em 2025. As declarações do parlamentar foram dadas na quinta-feira (2), durante a live do PontoPoder. Léo Couto concedeu entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Igor Cavalcante.

“No papel que vamos iniciar agora, vamos poder avançar muito em políticas públicas para a população da nossa cidade”, disse. Conforme o parlamentar, a atualização do Plano Diretor deve ser votada ainda neste ano. O regramento está defasado desde 2019, quando, por obrigação, deveria passar por uma revisão. A legislação em vigência foi aprovada e sancionada ainda durante o mandato da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), em 2009. O prazo foi reavaliado por sucessivas vezes ao longo da gestão do prefeito José Sarto (PDT), tanto pelo próprio mandatário quanto por aliados que ocupam cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“O Plano Diretor é fundamental para definir e organizar a cidade a cada dez anos. E já estamos há uns três anos que não conseguimos fazer o fechamento. Vamos instaurar uma comissão do Plano neste ano, já temos discussões há alguns anos, mas vamos planejar, analisar, ver as pendências e regularizar”, disse Léo Couto.

Crise na saúde

Herdeiro de uma crise na saúde pública da Capital deixada pelo ex-prefeito José Sarto, Evandro Leitão também poderá contar com a Câmara de Fortaleza para tentar reverter o colapso no setor, segundo o presidente Léo Couto.

“Estamos recebendo uma prefeitura sem os devidos dados, a transição foi confusa, e tivemos, principalmente na área da saúde, um caos. Hoje (quinta-feira, 2), estivemos no IJF (Instituto José Frota), conversamos com servidores, e havia falta de curativo e de dipirona, é inadmissível que um hospital daquela envergadura, com 80 anos, referência, tenha chegado a esse ponto”, reforçou Léo Couto.

Prevenção a alagamentos

“Outro ponto fundamental é a limpeza de canais e prevenções das chuvas, que é outra coisa que já era para ter acontecido alguns meses atrás, mas, infelizmente, o gestor antigo não deu andamento e a gente precisa correr contra o tempo porque daqui a pouco começará o período de chuvas e temos pontos críticos”, comentou.

“Inclusive, me lembrei da Avenida Heráclito Graça, daquela obra que não foi concluída. Quantas pessoas perderam seus empregos e empresas quebraram por causa daquela obra que não está tendo acesso ao comércio? E vai ser outro transtorno neste ano. Estava conversando com o prefeito para ver se a gente conseguiria algo para aqueles comerciantes daquela região (...) Essas obras mais emergentes a gente precisa dar um olhar diferente. Vamos ter também o Carnaval, que gera renda, gera emprego para a nossa população, então a gente precisa ter essas prioridades nos primeiros 100 dias” Léo Couto (PSB) Presidente da Câmara de Fortaleza

Olhar para a Câmara de Fortaleza

Além das ações em parceria com o prefeito Evandro Leitão, Léo Couto também planeja adotar ações diretamente na Câmara de Fortaleza. Uma de suas metas é adotar iniciativas de capacitação na área de “profissões do futuro”, como inteligência artificial e programação.

“A ideia é a gente trabalhar três eixos. O primeiro é humanização e inclusão, é inadmissível que a Câmara não tenha um espaço de convivência para seus funcionários, então preciso trabalhar bem dentro da Casa para que aquilo reverbere. Será fundamental essa humanização que vou ter com as pessoas. O segundo ponto é tecnologia e inovação, a ideia é pesquisar no Brasil todo e detectar o que está sendo feito de melhor nas câmaras na área de tecnologia e inovação para a gente fazer na Câmara de Fortaleza”, disse.

O terceiro ponto, segundo o político, é o eixo de sustentabilidade e meio ambiente. “Temos o vereador Gabriel Aguiar, do Psol, que vai nos ajudar no plano de meio ambiente, energias renováveis, com placas solares, bicicletas compartilhadas para as pessoas que trabalham na Casa. Queremos trabalhar também a questão dos pets, que são fundamentais, as pessoas amam seus cachorros e gatos e a Câmara pode ter um espaço para tratar, fazer castrações, atender, acho isso importante”, concluiu Léo Couto.