Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa, no Ceará

O governador Elmano de Freitas decretou, nesta sexta-feira (11), ponto facultativo para os servidores e empregados públicos do Estado na quinta-feira santa (17), em "respeito à tradição e fé cristãs". A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o chefe do Executivo estadual, o decreto assegura o funcionamento das atividades essenciais à população, em áreas como saúde, segurança pública, abastecimento d’água, entre outras.

Veja a publicação:

"Informo aos cearenses que decretei ponto facultativo na próxima quinta-feira, 17 de abril, em respeito à tradição e fé cristãs. Momento de reflexão e oração pelas famílias do nosso Ceará e do país. O decreto, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, garante o funcionamento dos serviços essenciais aos cidadãos, como segurança pública, saúde e abastecimento d’água, entre outros.", disse Elmano em publicação nas redes sociais.