Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis".
O jornal britânico Financial Times incluiu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em lista das 25 pessoas mais influentes do ano. Em seleção, divulgada nesta sexta-feira (5), ele está inserido na categoria de "heróis".
O ministro é o único brasileiro da lista deste ano, estando ao lado de nomes como da escritora canadense Margaret Atwood e da atriz estadunidense Jane Fonda.
"Em 2025, Alexandre de Moraes se tornou um símbolo da democracia e da justiça no Brasil. Juntamente com seus colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023", detalhou o jornal.
Veja também
O trecho foi escrito pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz. Conforme o g1, ela ainda acrescentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso "após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional".
Nesse processo, destacou que Moraes fez uso dos instrumentos jurídicos excepcionais, evidenciando "uma tensão entre firmeza e excesso".
Confira lista completa
Heróis
- Margaret Atwood, escritora canadense;
- Rory McIlroy, golfista profissional;
- Lotte Bjerre Knudsen, líder/influenciadora;
- Zak Brown, executivo de automobilismo;
- Jane Fonda, atriz e ativista;
- Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal;
- Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil.
Criadores
- Cynthia Erivo, atriz britânica-americana e cantora;
- Jonathan Anderson,designer de moda;
- Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema dos Estados Unidos;
- Helen Garner, escritora;
- Rosalía, cantora espanhola;
- Stephen Graham, ator;
- Bad Bunny, cantor e fenômeno da música mundial.
Líderes
- Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia;
- Susie Wiles, líder política/organizacional;
- Safra Catz, executiva;
- Blaise Metreweli, líder institucional/política;
- Stella Li, executiva;
- Peter Thiel, investidor e empresário;
- Zohran Mamdani, político/ativista;
- Nigel Farage, político britânico;
- Margarita Simonyan, jornalista/executiva de mídia;
- David Solomon, líder empresarial;
- Michele Kang, empresária/investidora esportiva.