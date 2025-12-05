Diário do Nordeste
Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Legenda: O texto destacou que Moraes tentou combater a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023.
Foto: Evaristo Sa / AFP.

O jornal britânico Financial Times incluiu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em lista das 25 pessoas mais influentes do ano. Em seleção, divulgada nesta sexta-feira (5), ele está inserido na categoria de "heróis". 

O ministro é o único brasileiro da lista deste ano, estando ao lado de nomes como da escritora canadense Margaret Atwood e da atriz estadunidense Jane Fonda. 

"Em 2025, Alexandre de Moraes se tornou um símbolo da democracia e da justiça no Brasil. Juntamente com seus colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023", detalhou o jornal.

O trecho foi escrito pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz. Conforme o g1, ela ainda acrescentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso "após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional".

Nesse processo, destacou que Moraes fez uso dos instrumentos jurídicos excepcionais, evidenciando "uma tensão entre firmeza e excesso".

Confira lista completa

Heróis

  • Margaret Atwood, escritora canadense;
  • Rory McIlroy, golfista profissional;
  • Lotte Bjerre Knudsen, líder/influenciadora;
  • Zak Brown, executivo de automobilismo;
  • Jane Fonda, atriz e ativista;
  • Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal;
  • Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil.

Criadores

  • Cynthia Erivo, atriz britânica-americana e cantora;
  • Jonathan Anderson,designer de moda;
  • Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema dos Estados Unidos;
  • Helen Garner, escritora;
  • Rosalía, cantora espanhola;
  • Stephen Graham, ator;
  • Bad Bunny, cantor e fenômeno da música mundial.

Líderes

  • Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia;
  • Susie Wiles, líder política/organizacional;
  • Safra Catz, executiva;
  • Blaise Metreweli, líder institucional/política;
  • Stella Li, executiva;
  • Peter Thiel, investidor e empresário;
  • Zohran Mamdani, político/ativista;
  • Nigel Farage, político britânico;
  • Margarita Simonyan, jornalista/executiva de mídia;
  • David Solomon, líder empresarial;
  • Michele Kang, empresária/investidora esportiva.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
