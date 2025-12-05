Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

O jornal britânico Financial Times incluiu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em lista das 25 pessoas mais influentes do ano. Em seleção, divulgada nesta sexta-feira (5), ele está inserido na categoria de "heróis".

O ministro é o único brasileiro da lista deste ano, estando ao lado de nomes como da escritora canadense Margaret Atwood e da atriz estadunidense Jane Fonda.

"Em 2025, Alexandre de Moraes se tornou um símbolo da democracia e da justiça no Brasil. Juntamente com seus colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023", detalhou o jornal.

O trecho foi escrito pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz. Conforme o g1, ela ainda acrescentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso "após um julgamento público e transparente, transmitido em rede nacional".

Nesse processo, destacou que Moraes fez uso dos instrumentos jurídicos excepcionais, evidenciando "uma tensão entre firmeza e excesso".

Confira lista completa

Heróis

Margaret Atwood, escritora canadense;

Rory McIlroy, golfista profissional;

Lotte Bjerre Knudsen, líder/influenciadora;

Zak Brown, executivo de automobilismo;

Jane Fonda, atriz e ativista;

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal;

Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil.

Criadores

Cynthia Erivo, atriz britânica-americana e cantora;

Jonathan Anderson,designer de moda;

Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema dos Estados Unidos;

Helen Garner, escritora;

Rosalía, cantora espanhola;

Stephen Graham, ator;

Bad Bunny, cantor e fenômeno da música mundial.

Líderes