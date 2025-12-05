Diário do Nordeste
STF condena 5 PMs pelos atos de 8 de janeiro

Outros dois réus foram absolvidos por falta de provas.

Escrito por
e
PontoPoder
Atos golpistas de 8 de janeiro.
Legenda: Os ministros entenderam que houve omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional nos atos de 8 de janeiro.
Foto: Joedson Alves / Agência Brasil.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (5), por unanimidade, condenar cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Eles foram sentenciados a 16 anos de prisão, mas ainda cabe recurso. 

Os réus condenados foram: o ex-comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira; o ex-subcomandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves; além dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

O major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins foram absolvidos pelo colegiado por falta de provas.

teaser image
PontoPoder

Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

teaser image
PontoPoder

Gilmar Mendes rejeita pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre Lei do Impeachment

Votação

O voto condutor do caso foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. O ministro entendeu que os réus tiveram condutas omissas durante os atos golpistas e cometeram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Em seu voto, Moraes apontou "o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verificou com os atos criminosos perpetrados por multidões que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, facilitados pela omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional".

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, e Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator. 

 

 

 

 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis".

Redação
Há 1 hora
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em sessão plenária, usando toga e óculos, com a bandeira do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Gilmar Mendes rejeita pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre Lei do Impeachment

Pedido da AGU é 'incabível', segundo o ministro do STF.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem de uma CNH para matéria sobre Congresso torna obrigatório exame toxicológico para primeira CNH.
PontoPoder

Congresso torna obrigatório exame toxicológico para CNH nas categorias A e B

Exame toxicológico analisa se a pessoa consumiu substâncias psicoativas.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Flávio Dino.
PontoPoder

Dino proíbe liberação de emendas indicadas por Ramagem e Eduardo Bolsonaro

Os dois parlamentares estão nos EUA.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Leo Couto faz gesto de aspas com as mãos. Ele está sentado, diante dele há um microfone e, ao fundo, um tecido preto.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza terá observatório para guiar vereadores com dados técnicos, anuncia Leo Couto

O presidente da Casa concedeu entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Bruno Leite.

Igor Cavalcante
04 de Dezembro de 2025
foto de Carlos e Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes nega pedido de visita de filho de Bolsonaro em dia de aniversário

Carlos Bolsonaro comemora aniversário neste domingo (7) e pediu que o ministro abrisse exceção para visita.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Bolsonaro cercado por agentes de segurança, com uniformes e coletes táticos visíveis, em ambiente externo.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes exceção para visita de filho Carlos em dia de aniversário

O ex-presidente só pode receber visitas na PF às terças e quintas, e defesa quer pleitear um momento no próximo domingo.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada em estúdio de rádio, vestindo roupa cinza com colar vermelho, posicionada entre dois microfones profissionais sobre uma mesa com copo de vidro.
PontoPoder

Marina Silva é hospitalizada e descobre 'leve fratura' na lombar

A ministra teve uma 'dor súbita' ao mexer em vasos de plantas em casa.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Nezinho Farias, prefeito de Horizonte
Inácio Aguiar

Emocionado, prefeito de Horizonte diz que polo automotivo marca “dia histórico” para município

Polo Automotivo do Ceará foi inaugurado nesta quarta-feira (3) com a presença do presidente Lula

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Vereador Carlos da Bodega e presidente Lula
Inácio Aguiar

Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente

Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Duas pessoas idosas posam lado a lado sorrindo, ambas fazendo o gesto de positivo com as mãos. A pessoa à esquerda veste um terno azul e óculos; a pessoa à direita usa um blazer cinza claro sobre uma camisa escura. Ao fundo, há um painel colorido com elementos da bandeira do Brasil e grandes letras vermelhas.
PontoPoder

Alckmin é o 'mais importante ministro' da Indústria, elogia Lula: 'Competência técnica e política'

Juntos na chapa majoritária de 2022, ambos podem repetir a parceria nas eleições de 2026.

Ingrid Campos
03 de Dezembro de 2025
Grande quantidade de dinheiro em espécie organizada em maços sobre uma cama e em sacos plásticos, ao lado de uma pessoa deitada; na outra cena, a mesma pessoa segura pilhas de dinheiro em um ambiente moderno com piso claro, sofá branco e escada ao fundo.
PontoPoder

Ex-deputado TH Joias é levado à sede da PF no Rio de Janeiro

O ex-parlamentar agora está no mesmo local onde Rodrigo Bacellar, que vazou informações da PF para ele, também está preso.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Montagem de Ramagem e Torres vestindo ternos formais em ambientes institucionais. À esquerda, Ramagem está sentado diante de um microfone, com bandeira do Brasil parcialmente visível ao fundo. À direita, Anderson aparece sentado em uma cadeira de madeira entalhada, com as mãos entrelaçadas e um microfone preso à lapela.
PontoPoder

Ministério da Justiça demite Ramagem e Anderson Torres da PF

Ambos foram condenados por tentativa golpe.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Chevrolet Captiva, carro elétrico da General Motors
Inácio Aguiar

Além do Spark, GM vai produzir Chevrolet Captiva elétrico no Polo Automotivo do Ceará

Novo SUV será o segundo modelo da Chevrolet montado em Horizonte; anúncio ocorreu durante visita de Lula

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Foto oficial de Rodrigo Bacellar. Ele é um homem jovem de barba espessa e cabelo curto preto. Na foto, está de terno preto, camisa social branca e gravata roxa.
PontoPoder

Presidente da Alerj é preso suspeito de vazar informações da operação que prendeu TH Joias

Rodrigo Bacellar foi capturado por agentes da Polícia Federal.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano
PontoPoder

Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano

Presidente cumpre agendas ligadas à educação e à indústria no Ceará.

Ingrid Campos
03 de Dezembro de 2025
Lula faz gesto com a mão cerrada enquanto é aplaudido por Camilo e Elmano
PontoPoder

Lula lembra faixa de apoio na eleição de 2012 em Fortaleza: 'Lula, ladrão, roubou meu coração'

O presidente cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3).

Igor Cavalcante, Luana Barros e Clarice Nascimento
03 de Dezembro de 2025
Ministro Gilmar Mendes.
PontoPoder

Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

Ministro entendeu que vários trechos da legislação, que é de 1950, são incompatíveis com a Constituição.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Vanderlan Alves e Fernanda Pessoa
Inácio Aguiar

Com licença de Fernanda Pessoa, bancada cearense em Brasília tem novo deputado

Vanderlan Alves cumprirá o mandato por 120 dias

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025