Roberto Cláudio e deputados da oposição protestam ao lado de servidores contra fechamento do Hospital César Cals

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e deputados oposicionistas do PDT e do União Brasil se uniram com servidores da Saúde para protestar contra o fechamento do Hospital Geral César Cals (HGCC). Os serviços e leitos ofertados atualmente pela unidade devem ser absorvidos gradativamente pelo Hospital Universitário do Ceará (Huce) após a inauguração.

Entre os parlamentares, estavam Queiroz Filho (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e correligionários de Roberto Cláudio. Aliado fiel do ex-deputado Capitão Wagner (União), o deputado estadual Sargento Reginauro (União) também participou da mobilização.

Previsto para começar a ser entregue em fevereiro, segundo anúncio do governador Elmano de Freitas (PT), o novo Hospital já teve o prazo de entrega mudado pelo menos duas vezes. Ao menos um adiamento se deu por conta da incompatibilidade com a agenda do presidente Lula (PT), que, segundo o governador, faz questão de estar na entrega do equipamento de saúde.

Em reunião com seu secretariado, ainda em junho do ano passado, Elmano se adiantou sobre as críticas que receberia com o fechamento da unidade. "Nossa meta é iniciar com a mudança do Hospital Geral César Cals para lá. A mudança será feita aos poucos, porque vamos mudar um hospital que está funcionando para um que vai funcionar. Precisaremos de equipes paralelas, será uma estratégia de 'guerra'. É a primeira vez que faremos isso. Estamos preparados para fazer a mudança por setores", disse.

A unidade deve ter 672 leitos, divididos em três torres, sendo parte delas ocupada pelos 296 leitos que atualmente estão no César Cals. Com a conclusão do Huce, o Governo do Estado ainda prevê a ampliação dos serviços de neonatologia, ginecologia e obstetrícia. A nova unidade deve representar um aumento de 65 para 100 leitos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e médio risco no Ceará.

“Estamos aqui hoje para dizer não ao fechamento do Hospital César Cals. Junto com servidores da Casa, pacientes e parlamentares do Ceará para defender a história do SUS, para defender os pacientes que precisam dessa Casa e para defender também o trabalho de profissionais que, ao longo de muitas décadas, se dedicam a fazer deste um dos melhores e mais tradicionais hospitais públicos do Ceará”, disse Roberto Cláudio.

“Essa é uma derrota para o Estado. Eu já fui governo e, às vezes, quem é governo tem um assessor que vai no seu ouvido e diz que a ideia é boa, você acredita e segue em frente achando que está fazendo a melhor das coisas do mundo, mas não conversa com o povo, não conversa com os outros, com quem vai ser atingido pela ação, porque não é possível que queiram abrir à fina força um hospital fechando o outro com quase 100 anos de existência e uma tradição de dar orgulho ao Sistema Único de Saúde aqui do Ceará”, acrescentou.

O que diz o Governo do Ceará

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que "não há previsão de descontinuidade de qualquer serviço do Hospital Geral Dr. César Cals".