Hospital Universitário do Ceará começa a ser entregue em fevereiro com atendimento de oncologia e vascular, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta segunda-feira (6), que o Hospital Universitário do Ceará (HUC) deve começar a ser entregue em fevereiro. A perspectiva, segundo ele, é de que, neste início, estejam em funcionamento serviços de oncologia e vascular.

Um cronograma deve ser apresentado no mesmo período para definir como será o calendário de abertura de cada serviço de saúde no Hospital da Uece, até que chegue a "100% do atendimento", completou. "Mas entendemos que isso é uma prioridade grande que temos e de compromisso do processo eleitoral e, portanto, vamos agora em fevereiro poder entregar parte do Hospital Universitário", reforçou.

O governador reuniu, na manhã desta segunda, o secretariado do Governo do Ceará para um balanço dos dois primeiros anos da gestão. Participam, inclusive, os novos secretários estaduais, que assumiram pastas após reforma administrativa realizada por ele no final de dezembro.

Ainda na saúde, Elmano disse que pretende fazer uma "integração plena" da rede estadual com a rede municipal de Fortaleza. "Isso é importante para o povo de Fortaleza, mas é importante para o Ceará todo porque toda a população cearense vai usar esses equipamentos", explicou.

"Por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai estar numa fila de um hospital do estado, ela poderia, por exemplo, ser atendida no hospital universitário da Universidade Federal do Ceará. Mas como a saúde Fortaleza é municipalizada, o estado não tem essa informação da vaga e demora, é uma burocracia para saber que tem essa vaga", disse.

"Nós estamos só perdendo. A universidade perde porque não tem um paciente, a pessoa perde demais porque podia estar sendo atendida e nós podíamos ganhar muita eficiência, podendo ter todas as informações em uma central única e na medida que tenha uma vaga, o cidadão terá a prioridade de ser atendido". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Legenda: Governador Elmano de Freitas reuniu secretariado na manhã desta segunda (6) Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará

Conversa com prefeitos e prefeitas

O governador ressaltou a prioridade em fortalecer a atenção básica de Fortaleza como "começamos a fazer, por exemplo, na região do Cariri". Segundo ele, os detalhes de como isso será feito e das demais parcerias com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) devem ser alinhadas em reunião institucional entre os dois.

O mesmo, segundo ele, ocorrerá com os demais prefeitos e prefeitas cearenses que tomaram posse no dia 1º de janeiro.

"A primeira postura nossa é de reunir a política que o Governo do Estado busca realizar grande parte dela para todos os municípios do Ceará, para todas as pessoas de todos os cantos. E vamos sentar com cada prefeito para ver a prioridade de cada governante do seu município e ajustar com as políticas públicas que nós realizamos no Estado", garantiu.

Em Fortaleza, além da saúde, a segurança deve contar com a parceria do Governo do Estado, inclusive com a perspectiva de uma integração da Polícia Militar do Ceará com a Guarda Municipal de Fortaleza, o que também deve ser discutido com Evandro Leitão.

"Como farei com outros prefeitos e prefeitas, mas Fortaleza, pela dimensão, pelo tamanho, evidentemente serão reuniões mais demorada pela quantidade de ações que devem realizar aqui no Município", afirma.