Elmano anuncia mudanças no secretariado e na gestão do Governo; conheça novos membros

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), 13 novas mudanças no secretariado e na gestão de alguns órgãos do Estado. A série de alterações faz parte de uma nova fase da administração do petista, que visa atender às demandas administrativas e atender simultaneamente aliados políticos.

Abaixo, confira as modificações divulgadas pelo político nas redes sociais:

A vice-governadora Jade Romero assume a Secretaria da Proteção Social;

Eduardo Bismarck na secretaria do Turismo;

Lia Gomes na secretaria das Mulheres;

Domingos Filho na secretaria do Desenvolvimento Econômico;

Fernando Santana na secretaria dos Recursos Hídricos;

Nelson Martins na secretaria da Articulação Política;

Gabriel Rochinha na Assessoria Especial de Chefia de Gabinete;

Frank Ranier Prado na Assessoria Especial de Assuntos Comunitários;

Luiza Martins na Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearáPar);

Max Quintino no Complexo Industrial e Portuário do Pecém;

Waldemir Catanho no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE);

Lena Ximenes na TV Ceará;

Guilherme Sampaio como novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O governador agradeceu aos profissionais que atuaram como titulares nas pastas até então e desejou sucesso aos novos membros. "Vamos trabalhar muito para que nosso Ceará avance cada vez mais, garantindo mais oportunidades para os irmãos e irmãs cearenses", escreveu.

Na semana passada, o chefe do Executivo cearense iniciou uma espécie de reforma administrativa ao indicar o jornalista Chagas Vieira como o novo secretário-chefe da Casa Civil. Até então, o titular da Pasta era Max Quintino, que foi alocado para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Ao Diário do Nordeste, o novo chefe da Pasta disse que o foco da sua gestão será em projetos prioritários e na interlocução do governo. Essa não é a primeira vez que ele ocupa o posto, já que foi titular da secretaria durante o governo de Camilo Santana (PT), entre 2020 e 2022. Antes disso, Chagas esteve no cargo de Assessor Especial de Comunicação do Estado, de 2015 a 2020.

Conheça os novos membros

Jade Romero — Secretaria da Proteção Social

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero Paz é graduada em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e mestranda em Planejamento e Políticas Públicas. Foi secretária-executiva do Esporte no Governo do Ceará na gestão Camilo Santana, secretária de Participação Popular de Fortaleza e já representou o Brasil na cúpula jovem dos Brics. Durante os anos de 2023 e 2024, foi titular da Secretaria das Mulheres.

Eduardo Bismarck — Secretaria do Turismo

Advogado e no segundo mandato de deputado federal, foi indicado por quatro vezes entre os mais influentes do Congresso Nacional, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Atua na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, bem como na Comissão de Turismo. Foi coordenador da bancada do Ceará (2023-2024), membro da mesa diretora (2021-2022), e atuou como vice-líder da bancada do PDT e também da maioria.

Entre outros projetos, é autor da emenda de plenário que incluiu as empresas do turismo no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), de lei de combate ao turismo sexual e também da Lei que institui o Dia Nacional do Guia de Turismo.

Lia Gomes — Secretaria das Mulheres

Lia Ferreira Gomes é médica, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com atuação em dermatologia. Foi secretária-executiva da Secretaria da Proteção Social na gestão Camilo Santana. É deputada estadual, titular da Procuradoria Especial da Mulher

(PEM) da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e membro das comissões de Infância e Adolescência, Direitos Humanos e Cidadania, Proteção Social e Combate à Fome, Previdência Social e Saúde e Defesa do Consumidor.

Domingos Filho — Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Domingos Filho é advogado, formado pela UFC. Foi vice-governador do Ceará entre 2011 e 2014. Também foi deputado estadual por quatro mandatos e ocupou a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará de 2007 a 2010.

Fernando Santana — Secretaria dos Recursos Hídricos

É administrador de empresas, especialista em Gestão Pública, Licitação e Direito Administrativo, com MBA em Gestão e Governança Pública. Iniciou sua carreira na militância política aos 18 anos. Foi secretário municipal em Barbalha, no Cariri, e secretário-adjunto da Chefia de Gabinete no governo Camilo Santana. Está em seu segundo mandato como governador e ocupa a 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), com destacada atuação na aprovação das matérias do Governo do Estado.

Nelson Martins — Secretaria da Articulação Política

Engenheiro agrônomo formado pela UFC. Foi presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, vereador em Fortaleza e deputado estadual por três vezes. No governo Cid Gomes, foi secretário do Desenvolvimento Agrário. Na gestão de Camilo Santana, atuou como titular da Controladoria e Ouvidoria Geral, das Relações Institucionais e da Casa Civil. Em 2023 e 2024, atuou como assessor especial da Chefia de Gabinete do governador Elmano de Freitas.

Gabriel Motta Rochinha — Assessoria Especial de Chefia de Gabinete

Formado em Sociologia e Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com especialização em Direito Previdenciário e MBA em Governança e Gestão Pública. Atuação e experiência em assessoria política e institucional nas esferas municipal, estadual e federal. Foi bancário, assessor parlamentar na Câmara Federal, assessor jurídico e chefe de gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza e assessor parlamentar e chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Ceará.

Frank Ranier — Assessoria Especial de Relações Comunitárias

Formado em Gestão Ambiental e em Políticas Públicas, foi formador Político junto aos Movimentos Sociais e Sindicalista, como diretor de Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador na Central Única dos Trabalhadores. Foi assessor da Câmara Federal, Câmara Municipal de Fortaleza e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. De 2023 a 2024 ocupou o cargo de Assessor Especial do governador do Ceará, com atuação direta na Articulação Política do Estado.

Luiza Martins — CearáPar

Advogada por formação, atua como gestora pública, gestora de projetos, assessora e consultora jurídica nas áreas de planejamento urbano e de políticas públicas, e com experiência em Direito Público, Direito Urbanístico, Direito Imobiliário, e Direito Registral. Foi secretária-executiva do Conselho de Altos estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará, entre 2021 e 2024.

Max Quintino — Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros é mestre em Economia do Setor Público pelo Programa de Pós-graduação em Economia da UFC e graduado em Geografia pela Uece. É professor estadual. Foi diretor da Ematerce, de 2011 a 2015; presidente do Instituto Agropolos do Ceará, de 2015 a 2017; e presidente da Ceasa-CE, de 2018 a 2021, até assumir, em fevereiro do mesmo ano, a superintendência do Detran-CE. Foi secretário da Casa Civil do Governo do Ceará em 2023 e 2024.

Waldemir Catanho — Detran-CE

Waldemir Catanho de Sena Júnior é graduado em Jornalismo pela UFC. Filiado ao PT, tem histórico de atuação nos movimentos estudantis e sindicais. Foi secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2012, na gestão da então prefeita Luizianne Lins. Entre 2023 e 2024, foi titular da Secretaria da Articulação Política.

Lena Ximenes — TV Ceara

Lena Ximenes é jornalista formada pela UFC e tem ampla experiência em comunicação e gestão pública. Já atuou na assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde por mais de uma década, da Secretaria Especial de Políticas Sobre Drogas, como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, no Ministério da Saúde e tem passagens por veículos de comunicação como a TV Jangadeiro e TV Cidade. Ocupava o cargo de diretora de programação na TV Ceará.

Guilherme Sampaio — líder do Governo na Alece

É formado em Ciências Contábeis pela UFC, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Mogi das Cruzes, em São Paulo, e mestrando em Ciências Políticas da Universidade de Lisboa. Também é educador e diretor de uma instituição de ensino, em Fortaleza. Em 2015, foi titular da Secretaria da Cultura do Ceará. É o atual presidente municipal do PT. Tem longa trajetória de atuação no Poder Legislativo, com cinco mandatos como vereador da Capital e também atuando como deputado estadual.