Novo chefe da Casa Civil terá foco em projetos prioritários e interlocução do governo

O governo de Elmano de Freitas (PT) inicia, a partir desta terça-feira (16), uma nova fase com o objetivo de imprimir maior ritmo aos projetos estruturantes e intensificar a interlocução com o Poder Legislativo e a sociedade. É o que afirma o novo secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, que assume oficialmente o cargo.

Desde 1º de janeiro de 2023, quando tomou posse, esta é a principal mudança realizada pelo chefe do Executivo na equipe de auxiliares, numa tentativa de dar nova dinâmica à gestão, às vésperas do início da segunda metade de seu mandato.

Em contato com esta Coluna, Chagas Vieira afirmou que irá priorizar o acompanhamento dos secretários e dos projetos em andamento, com atenção especial aos considerados prioritários. “Vamos chamar cada secretário. Quero acompanhar de perto os projetos, principalmente os prioritários”, destacou.

Na área da Saúde, o novo chefe da Casa Civil citou como exemplo o processo de conclusão e abertura do Hospital da UECE, um dos maiores do Nordeste. “Vou acompanhar os prazos, identificar qualquer pendência e cobrar que as obras sejam entregues à população”, garantiu.

Já na Educação, o grande desafio será a construção de 138 escolas de tempo integral, com o objetivo de alcançar, até 2026, a universalização do ensino em tempo integral para todos os alunos da rede estadual. Muitas dessas obras estão em andamento, enquanto outras aguardam o início das intervenções.

Reforço na interlocução

Além do acompanhamento de projetos, Chagas Vieira pretende fortalecer o diálogo com a Assembleia Legislativa do Estado, com os deputados e com a sociedade civil. “Vamos sinalizar, ainda mais, que a Casa Civil está aberta ao diálogo. Isso já acontece, mas precisa ser reforçado”, pontuou.

Outro ponto de destaque será a condução da reforma administrativa que o governador Elmano de Freitas está planejando para os próximos dias. As mudanças ainda não estão completamente definidas, mas as articulações políticas já começaram, com o objetivo de ajustar as peças do tabuleiro político-administrativo.